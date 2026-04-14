Pallanuoto, il Posillipo schianta la Telimar nell’anticipo della Serie A1 e consolida il quarto posto

Nell’anticipo della 21ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile il Posillipo schianta la Telimar con il netto score di 17-7 e consolida il quarto posto, portandosi a +5 sul Trieste, atteso domani dal duro impegno contro il Savona.

Al Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli, i posillipini dominano la sfida contro i palermitani, sempre terzultimi, in attesa del match tra Salerno ed Ortigia di domani. Il top scorer del match è Mattia Rocchino, autore di 4 gol tra le fila dei padroni di casa.

La sfida odierna ha poca storia: i padroni di casa scappano sul 3-0, chiudendo poi il primo quarto sul 3-1, parziale replicato nella seconda frazione, per arrivare a metà gara sul 6-2. Nel terzo periodo i campani chiudono definitivamente i conti sul 12-5, poi nell’ultimo quarto dilagano fino al definitivo 17-7.

TABELLINO

RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO-TELIMAR 17-7

RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO: L. Izzo, M. De Florio La Rocca 1, N. Nagy 1, D. Radovic 2, G. Mattiello 1, E. Serino 1, V. Renzuto Iodice 2, N. Cuccovillo 2, M. Maksimovic, Z. Bertoli 1, M. Milicic 1, M. Rocchino 4, R. Spinelli, G. Valle 1, P. Porzio. All. G. Porzio.

TELIMAR: F. Massaro, P. Mangiante, U. Vucurovic, N. Saveljic, G. Boggiano, T. Alfonso Pozo 3, A. Giliberti 1, J. Muscat Melito 1, E. Fabiano, R. Lo Dico 1, F. Pettonati 1, C. Mandala’, A. Di Bella, G. Taormina. All. I. Quartuccio.

Arbitri: D. Bianco e F. Romolini.

Note – Parziali: 3-1, 3-1, 6-3, 5-2. Prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del giornalista e scrittore Franco Esposito, decano della stampa partenopea e grande appassionato di sport acquatici scomparso questa mattina. Usciti per limite di falli Giliberti (T) nel terzo tempo e Muscat (T) e Lo Dico (T) nel quarto tempo; superiorità numeriche Posillipo 5/11 + 3 rigori e Telimar 4/11 + un rigore. Spinelli (P) para un rigore a Saveljic (T) nel secondo tempo e Massaro (T) para un rigore a Renzuto Iodice (P) nel terzo tempo. Spettatori 100 circa.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Risultati e programma 21ª giornata

Martedì 14 aprile

Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Telimar 17-7 (3-1, 3-1, 6-3, 5-2)

Mercoledì 15 aprile

14:00 RN Nuoto Salerno-CC Ortigia 1928

14:45 Pro Recco Waterpolo-RN Florentia

15:00 Training Academy Olympic Roma-De Akker Team

20:00 AN Brescia Team-Roma Vis Nova Pallanuoto

20:00 Pallanuoto Trieste-Banco BPM RN Savona

Mercoledì 22 aprile

14:30 AC Group Canottieri Napoli-Iren Genova Quinto

Classifica

Pro Recco Waterpolo 60

AN Brescia Team 57

Banco BPM RN Savona 51

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 38 *

Pallanuoto Trieste 33

De Akker Team 32

Iren Genova Quinto 28

AC Group Canottieri Napoli 24

Roma Vis Nova Pallanuoto 23

Training Academy Olympic Roma 20

RN Nuoto Salerno 18

Telimar 17 *

C.C. Ortigia 1928 15

RN Florentia 7

* = una partita in più