Pallanuoto
Pallanuoto, il Posillipo schianta la Telimar nell’anticipo della Serie A1 e consolida il quarto posto
Nell’anticipo della 21ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile il Posillipo schianta la Telimar con il netto score di 17-7 e consolida il quarto posto, portandosi a +5 sul Trieste, atteso domani dal duro impegno contro il Savona.
Al Centro Federale “Felice Scandone” di Napoli, i posillipini dominano la sfida contro i palermitani, sempre terzultimi, in attesa del match tra Salerno ed Ortigia di domani. Il top scorer del match è Mattia Rocchino, autore di 4 gol tra le fila dei padroni di casa.
La sfida odierna ha poca storia: i padroni di casa scappano sul 3-0, chiudendo poi il primo quarto sul 3-1, parziale replicato nella seconda frazione, per arrivare a metà gara sul 6-2. Nel terzo periodo i campani chiudono definitivamente i conti sul 12-5, poi nell’ultimo quarto dilagano fino al definitivo 17-7.
TABELLINO
RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO-TELIMAR 17-7
RANIERI IMPIANTISTICA CN POSILLIPO: L. Izzo, M. De Florio La Rocca 1, N. Nagy 1, D. Radovic 2, G. Mattiello 1, E. Serino 1, V. Renzuto Iodice 2, N. Cuccovillo 2, M. Maksimovic, Z. Bertoli 1, M. Milicic 1, M. Rocchino 4, R. Spinelli, G. Valle 1, P. Porzio. All. G. Porzio.
TELIMAR: F. Massaro, P. Mangiante, U. Vucurovic, N. Saveljic, G. Boggiano, T. Alfonso Pozo 3, A. Giliberti 1, J. Muscat Melito 1, E. Fabiano, R. Lo Dico 1, F. Pettonati 1, C. Mandala’, A. Di Bella, G. Taormina. All. I. Quartuccio.
Arbitri: D. Bianco e F. Romolini.
Note – Parziali: 3-1, 3-1, 6-3, 5-2. Prima della partita è stato osservato un minuto di silenzio in memoria del giornalista e scrittore Franco Esposito, decano della stampa partenopea e grande appassionato di sport acquatici scomparso questa mattina. Usciti per limite di falli Giliberti (T) nel terzo tempo e Muscat (T) e Lo Dico (T) nel quarto tempo; superiorità numeriche Posillipo 5/11 + 3 rigori e Telimar 4/11 + un rigore. Spinelli (P) para un rigore a Saveljic (T) nel secondo tempo e Massaro (T) para un rigore a Renzuto Iodice (P) nel terzo tempo. Spettatori 100 circa.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Risultati e programma 21ª giornata
Martedì 14 aprile
Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Telimar 17-7 (3-1, 3-1, 6-3, 5-2)
Mercoledì 15 aprile
14:00 RN Nuoto Salerno-CC Ortigia 1928
14:45 Pro Recco Waterpolo-RN Florentia
15:00 Training Academy Olympic Roma-De Akker Team
20:00 AN Brescia Team-Roma Vis Nova Pallanuoto
20:00 Pallanuoto Trieste-Banco BPM RN Savona
Mercoledì 22 aprile
14:30 AC Group Canottieri Napoli-Iren Genova Quinto
Classifica
Pro Recco Waterpolo 60
AN Brescia Team 57
Banco BPM RN Savona 51
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 38 *
Pallanuoto Trieste 33
De Akker Team 32
Iren Genova Quinto 28
AC Group Canottieri Napoli 24
Roma Vis Nova Pallanuoto 23
Training Academy Olympic Roma 20
RN Nuoto Salerno 18
Telimar 17 *
C.C. Ortigia 1928 15
RN Florentia 7
* = una partita in più