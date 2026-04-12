Pallanuoto
Pallanuoto, l’Italia piega l’Ungheria e chiude al secondo posto le qualificazioni della World Cup
L’Italia chiude la seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, andata in scena ad Alessandropoli, in Grecia, al secondo posto: il Settebello nel terzo turno del Gruppo C, infatti, supera l’Ungheria per 12-9 e completa il percorso nelle qualificazioni alle spalle della Spagna.
Nel primo quarto l’Ungheria passa in vantaggio con Tatrai a 5’14”, ma l’Italia pareggia con Cassia su assist di Iocchi Gratta a 23″ per l’1-1. Nella seconda frazione i magiari tornano in vantaggio con Varga, ma a ruota arriva il pari in superiorità di Bruni e subito dopo Dolce dà il primo vantaggio agli azzurri. Pari ungherese con Burian, poi Szalai riporta in vantaggio i magiari. Nuovo pari di Gianazza a 2’28”, ma l’Ungheria torna avanti con Fekete a 46″, infine è Iocchi Gratta in superiorità a sancire il 5-5 di metà gara.
Nel terzo periodo nuovo vantaggio magiaro con Dala, ma a ruota, il solito Iocchi Gratta in superiorità riacciuffa gli avversari. Carnesecchi in superiorità a 5’19” porta l’Italia avanti sul 7-6, ma Szalai a metà frazione firma l’ennesimo pari. Bruni firma l’8-7, ma Vigvari pareggia dopo 11″, poi arriva il primo break del match: Iocchi Gratta in 6 contro 5 sigla il 9-8 a 3’07”, poi Dolce griffa il 10-8 a 1’06” dall’ultima pausa.
Nell’ultimo quarto l’Ungheria accorcia con Vigvari, in gol con l’uomo in più, poi Fekete sbaglia il rigore del pareggio ed il Settebello punisce i magiari: a 3’09” Di Somma trasforma il penalty che restituisce il +2 agli azzurri, infine Del Basso a 1’33” sigla la rete del definitivo 12-9, che chiude la gara e regala il secondo posto all’Italia.