Pallanuoto
Pallanuoto, la Spagna vince la Division 1 della World Cup. Ultimo pass per le Finals alla Croazia
La Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, disputata ad Alessandropoli, in Grecia, ha emesso quest’oggi tutti i suoi verdetti: la Spagna vince le qualificazioni alle Finals, in programma dal 22 al 26 luglio a Sydney, in Australia, ma l’Italia chiude al secondo posto, mentre la Croazia è l’ultima squadra a staccare il pass per l’atto conclusivo della manifestazione.
Nel Girone 1°-4° posto alla Spagna serviva un punto per evitare calcoli e blindare il 1° posto, ed arriva il pareggio nei tempi regolamentari per 11-11 con la Grecia che consegna il primato agli iberici: gli ellenici la spuntano poi per 15-13 ai tiri di rigore costringendo l’Italia a vincere con l’Ungheria per arpionare il secondo posto. Il Settebello, al termine di una sfida a lungo in equilibrio, piega i magiari nei tempi regolamentari per 12-9 e conquista la piazza d’onore a scapito dei padroni di casa.
Nel Girone 5°-8° posto, invece, la Croazia completa il filotto di successi nella seconda fase, regola senza patemi la Serbia per 11-6 (8-2 il punteggio a metà gara), e stacca l’ultimo pass a disposizione in Division 1 per le Finals. Vano il successo di misura dei Paesi Bassi, vittoriosi per 12-11 sugli Stati Uniti.
DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO MASCHILE 2026
Risultati 3a giornata 2a fase
Girone 1°-4° posto
Spagna-Grecia 13-15 dtr (11-11) (3-1, 2-4, 2-3, 4-3; tr 2-4)
Italia-Ungheria 12-9 (1-1, 4-4, 5-3, 2-1)
Classifica finale: Spagna 7, Italia 6, Grecia 5, Ungheria 0.
Girone 5°-8° posto
Serbia-Croazia 6-11 (1-5, 1-3, 2-2, 2-1)
Paesi Bassi-Stati Uniti 12-11 (3-3, 3-3, 3-3, 3-2)
Classifica finale: Croazia 9, Serbia 3, Stati Uniti 3, Paesi Bassi 3.