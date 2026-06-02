A1 maschile, gara 2 dei quarti: Pro Recco e AN Brescia per chiudere. Trieste insegue il pari con il CN Posillipo

Vincere per imprimere il sigillo della matematica sulla qualificazione alle semifinali. Il campionato di Serie A1 maschile torna in acqua per gara due dei quarti di finale, turno che si articola in due giorni con tre partite in programma domani e il posticipo De Akker-AN Brescia in programma giovedì.

Giornata di festa a Monterotondo, teatro della sfida tra Roma Vis Nova e Pro Recco, l’inizio del match è previsto alle ore 18:00. I padroni di casa affrontano un test ad altissima intensità agonistica che rappresenta il miglior modo possibile per preparare gli spareggi per l’accesso alla prossima edizione delle coppe europee. I liguri, dal canto loro, puntano a chiudere i conti e a sfruttare l’occasione come prova generale in vista del primo momento chiave dell’annata: da mercoledì 11 i biancocelesti saranno infatti a Malta per la Final Four di Champions League.

Sabato scorso a Napoli è stata una battaglia che si è risolta solamente nel finale. Alla Bianchi, fischio di inizio previsto alle 20:00, la Pallanuoto Trieste riceve la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo. La formazione giuliana, per tornare a giocare la decisiva gara tre in Campania, non può prescindere dalla conquista del successo e per riuscirci dovrà migliorare in maniera sensibile il rendimento in superiorità numerica.

Sembrano decisamente sbilanciate le altre due sfide. Alla Marco Paganuzzi di Albaro l’Iren Genova Quinto, fischio d’inizio previsto alle 21:00, ospita la Banco BPM Rari Nantes Savona. Diventa innegabile assegnare i favori del pronostico agli ospiti, ma i padroni di casa entreranno in acqua per vendere cara la pelle, consapevoli di dover interpretare una prova maiuscola sul piano difensivo per mettere in difficoltà i biancorossi.

Nel posticipo, inizio previsto giovedì alle 20:30, la De Akker proverà ad onorare l’impegno, ma i bolognesi sembrano avere la strada sbarrata, anche a causa delle assenze per infortunio di diverse pedine importanti, contro una lanciatissima AN Brescia che punta a chiudere subito il discorso legato alla qualificazione per le semifinali.