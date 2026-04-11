Pallanuoto
Pallanuoto, Croazia ad un punto dalle Finals di World Cup. La Grecia schianta l’Ungheria
La seconda giornata della seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia, non consegna ancora verdetti definitivi, né nella corsa all’ultimo posto per le Finals, né nella lotta per il primo posto.
Nel Girone C, composto dalle quattro squadre già qualificate alle Finals al termine della prima fase, la Spagna infligge all’Italia la prima sconfitta, imponendosi per 16-12, e stacca gli azzurri in classifica. Il Settebello viene agganciato dalla Grecia, che a sua volta si vendica con l’Ungheria, battendo i magiari per 16-10.
Nel Girone D, che mette in palio l’ultimo pass a disposizione per le Finals, la Croazia resta a punteggio pieno battendo gli Stati Uniti per 18-12, e si porta ad un punto dalla qualificazione, mentre resta in corsa la Serbia, che regola i Paesi Bassi per 16-12.
DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO MASCHILE 2026
Risultati 2a giornata 2a fase
Girone C
Ungheria-Grecia 10-16 (0-4, 3-5, 4-2, 3-5)
Italia-Spagna 12-16 (2-6, 5-3, 2-1, 3-6)
Classifica: Spagna 6, Italia 3, Grecia 3, Ungheria 0.
Girone D
Croazia-Stati Uniti 18-12 (4-2, 4-3, 7-3, 3-4)
Serbia-Paesi Bassi 16-12 (3-2, 4-4, 6-1, 3-5)
Classifica: Croazia 6, Stati Uniti 3, Serbia 3, Paesi Bassi 0.