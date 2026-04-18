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Pallanuoto

Pallanuoto, la Pro Recco vince il big match in casa del Savona in Serie A1

Pubblicato

16 minuti fa

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Per approfondire:
Sandro Sukno (Pro Recco)
Sandro Sukno (Pro Recco) / IPA Sport

Si completa il quadro della 22ma giornata della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: il big match di giornata va alla Pro Recco, che resta a punteggio pieno passando per 16-19 in casa del Savona nel derby ligure. Resta in scia il Brescia, che travolge l’Olympic Roma a domicilio, con lo score di 4-17.

Si riaccende la lotta per il quarto posto: il Posillipo viene battuto ai rigori dal Quinto, che si impone per 13-11 dopo il 9-9 dei tempi regolamentari, e vede riavvicinarsi il Trieste, che riesce a spuntarla di misura in casa dell’Ortigia, battuta per 11-12.

Scatto salvezza della Roma Vis Nova, che si porta in solitaria al nono posto, che vale la permanenza nel massimo campionato senza passare dai play-out, superando nettamente il Salerno per 24-14, infine il Telimar scavalca i campani e gli aretusei in zona play-out vincendo in casa del De Akker Team per 14-21.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Risultati 22ma giornata

Venerdì 17 aprile
RN Florentia-AC Group Canottieri Napoli 7-11

Sabato 18 aprile
De Akker Team-Telimar 14-21
Banco BPM RN Savona-Pro Recco Waterpolo 16-19
CC Ortigia 1928-Pallanuoto Trieste 11-12
Iren Genova Quinto-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 13-11 dtr (9-9)
Training Academy Olympic Roma-AN Brescia Team 4-17
Roma Vis Nova Pallanuoto-RN Nuoto Salerno 24-14

Classifica

Pro Recco Waterpolo 66
AN Brescia Team 63
Banco BPM RN Savona 54
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 39
Pallanuoto Trieste 36
De Akker Team 32
Iren Genova Quinto* 30
AC Group Canottieri Napoli* 27
Roma Vis Nova Pallanuoto 26
Training Academy Olympic Roma 23
Telimar 20
RN Nuoto Salerno 18
CC Ortigia 1928 18
RN Florentia 7

* = una partita in meno

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