Pallanuoto
Pallanuoto, la Pro Recco resta a punteggio pieno in Serie A1. Ortigia corsara col Salerno
In attesa del posticipo di mercoledì prossimo tra Napoli e Quinto, si gioca il turno infrasettimanale in Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella 21ma giornata resta a punteggio pieno la Pro Recco, che conserva il +3 sul Brescia ed il +9 sul Savona, mentre l’Ortigia si rilancia in ottica play-out imponendosi fuori casa col Salerno.
La Pro Recco resta a punteggio pieno e sale a quota 63 doppiando la Florentia, sconfitta per 18-9: toscani a -10 dal Telimar penultimo a 5 turni dalla conclusione ed ormai ad un passo dalla retrocessione in Serie A2. Il Brescia resta in scia ai liguri piegando la resistenza della Roma Vis Nova, battuta per 22-17.
Tiene il passo il Savona, che arpiona aritmeticamente il terzo posto in vista dei play-off dopo aver vinto in trasferta nel complicato match contro il Trieste, regolato per 17-19. L’Olympic Roma supera il De Akker Team per 13-11 ed aggancia i cugini della Roma Vis Nova nella lotta per il nono posto, che vale la salvezza diretta.
In zona play-out, invece, successo esterno di importanza capitale per l’Ortigia, che vince in casa del Salerno, battuto a domicilio per 17-21: gli aretusei agganciano proprio i campani e scavalcano il Telimar nella lotta per definire la griglia dei play-out. Difficile pensare alla salvezza diretta con le squadre capitoline a +5.
SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Risultati e programma 21ª giornata
Martedì 14 aprile
Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Telimar 17-7 (3-1, 3-1, 6-3, 5-2)
Mercoledì 15 aprile
RN Nuoto Salerno-CC Ortigia 1928 17-21 (4-3, 5-4, 5-7, 3-7)
Pro Recco Waterpolo-RN Florentia 18-9 (3-2, 3-2, 6-1, 6-4)
Training Academy Olympic Roma-De Akker Team 13-11 (5-3, 2-2, 4-3, 2-3)
AN Brescia Team-Roma Vis Nova Pallanuoto 22-17 (6-4, 9-2, 4-6, 3-5)
Pallanuoto Trieste-Banco BPM RN Savona 17-19 (6-4, 4-6, 4-4, 3-5)
Mercoledì 22 aprile
14:30 AC Group Canottieri Napoli-Iren Genova Quinto
Classifica
Pro Recco Waterpolo 63
AN Brescia Team 60
Banco BPM RN Savona 54
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 38
Pallanuoto Trieste 33
De Akker Team 32
Iren Genova Quinto* 28
AC Group Canottieri Napoli* 24
Roma Vis Nova Pallanuoto 23
Training Academy Olympic Roma 23
RN Nuoto Salerno 18
C.C. Ortigia 1928 18
Telimar 17
RN Florentia 7
* = una partita in meno