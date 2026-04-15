Pallanuoto
Pallanuoto femminile, svelato il calendario del Setterosa nella Division 1 della World Cup
Negli occhi c’è ancora la cavalcata del Settebello, secondo nelle qualificazioni, ma è già tempo di pensare alla Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile, in programma dall’1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: il Setterosa punta a sua volta a raggiungere le Finals.
L’Italia è stata inserita nel Gruppo B, ed affronterà la Grecia venerdì 1 alle 20.30, l’Australia sabato 2 alle 20.30 ed i Paesi Bassi domenica 3 alle 18.30, mentre nel Gruppo A sono stati sorteggiati Stati Uniti, Ungheria, Giappone e Spagna.
Le prime due di ciascun girone staccheranno il pass al termine della prima fase e poi si giocheranno i piazzamenti, mentre le altre quattro squadre si contenderanno l’ultimo posto utile per le Finals: se tra le prime 5 classificate ci fosse l’Australia, allora anche la sesta avrebbe accesso alla fase conclusiva del torneo.
Le Finals, infatti, come per gli uomini, si giocheranno dal 22 al 26 luglio a Sydney (Australia), e quindi le padrone di casa sono ammesse di diritto all’ultimo atto. Alle sei squadre che saranno qualificate al termine del torneo di Rotterdam si aggiungeranno due squadre provenienti dalla Division 2.
CALENDARIO DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026
Prima fase
Venerdì 1° maggio
14.00 Stati Uniti-Ungheria
15.45 Giappone-Spagna
18.30 Paesi Bassi-Australia
20.30 Italia-Grecia
Sabato 2 maggio
14.00 Ungheria-Giappone
15.45 Spagna-Stati Uniti
18.30 Grecia-Paesi Bassi
20.30 Australia-Italia
Domenica 3 maggio
14.00 Stati Uniti-Giappone
15.45 Ungheria-Spagna
18.30 Italia-Paesi Bassi
20.30 Grecia-Australia
Seconda fase
Lunedì 4 maggio
14.00 Da definire
15.45 Da definire
18.30 Da definire
20.15 Da definire
Martedì 5 maggio
14.00 Da definire
15.45 Da definire
18.30 Da definire
20.15 Da definire
Mercoledì 6 maggio
14.00 Da definire
15.45 Da definire
18.30 Da definire
20.15 Da definire