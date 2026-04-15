Pallanuoto femminile, svelato il calendario del Setterosa nella Division 1 della World Cup

Negli occhi c’è ancora la cavalcata del Settebello, secondo nelle qualificazioni, ma è già tempo di pensare alla Division 1 della World Cup di pallanuoto femminile, in programma dall’1 al 6 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi: il Setterosa punta a sua volta a raggiungere le Finals.

L’Italia è stata inserita nel Gruppo B, ed affronterà la Grecia venerdì 1 alle 20.30, l’Australia sabato 2 alle 20.30 ed i Paesi Bassi domenica 3 alle 18.30, mentre nel Gruppo A sono stati sorteggiati Stati Uniti, Ungheria, Giappone e Spagna.

Le prime due di ciascun girone staccheranno il pass al termine della prima fase e poi si giocheranno i piazzamenti, mentre le altre quattro squadre si contenderanno l’ultimo posto utile per le Finals: se tra le prime 5 classificate ci fosse l’Australia, allora anche la sesta avrebbe accesso alla fase conclusiva del torneo.

Le Finals, infatti, come per gli uomini, si giocheranno dal 22 al 26 luglio a Sydney (Australia), e quindi le padrone di casa sono ammesse di diritto all’ultimo atto. Alle sei squadre che saranno qualificate al termine del torneo di Rotterdam si aggiungeranno due squadre provenienti dalla Division 2.

CALENDARIO DIVISION 1 WORLD CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2026

Prima fase

Venerdì 1° maggio

14.00 Stati Uniti-Ungheria

15.45 Giappone-Spagna

18.30 Paesi Bassi-Australia

20.30 Italia-Grecia

Sabato 2 maggio

14.00 Ungheria-Giappone

15.45 Spagna-Stati Uniti

18.30 Grecia-Paesi Bassi

20.30 Australia-Italia

Domenica 3 maggio

14.00 Stati Uniti-Giappone

15.45 Ungheria-Spagna

18.30 Italia-Paesi Bassi

20.30 Grecia-Australia

Seconda fase

Lunedì 4 maggio

14.00 Da definire

15.45 Da definire

18.30 Da definire

20.15 Da definire

Martedì 5 maggio

14.00 Da definire

15.45 Da definire

18.30 Da definire

20.15 Da definire

Mercoledì 6 maggio

14.00 Da definire

15.45 Da definire

18.30 Da definire

20.15 Da definire