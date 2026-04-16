Pallanuoto, i migliori italiani della ventunesima giornata di A1. Rocchino trascina il Posillipo

La 21ma giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile non è ancora andata in archivio, ma in attesa del posticipo di mercoledì prossimo tra Napoli e Quinto, è possibile stilare l’elenco dei 5 migliori italiani scesi in acqua nel turno infrasettimanale.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 21MA GIORNATA DI SERIE A1

Mattia Rocchino (Posillipo): l’attaccante classe 2004, ex Acquachiara, dimostra che la prima stagione con i posillipini sta andando a gonfie vele. Da sorpresa è ormai una certezza dei campani, che stanno lottando per chiudere la regular season al quarto posto, ed il poker di reti nel match vinto con la Telimar ne è la dimostrazione.

Alessandro Carnesecchi (Ortigia): dopo le belle prestazioni fatte registrare con il Settebello, l’attaccante mancino classe 2002 si ripete anche con la propria squadra di club, andando a referto con 4 reti nella pesantissima vittoria esterna col Salerno per 17-21, che rilancia gli aretusei in zona play-out.

Michele De Robertis (Olympic Roma): sono ben 7 i gol del difensore classe 2000 che trascina la compagine capitolina nel match vinto per 13-11 contro il De Akker Team, che consente ai capitolini di agganciare i cugini della Roma Vis Nova al nono posto, quello che vale la salvezza diretta.

Pietro Figlioli (Savona): la classe non ha età per l’attaccante dei liguri, che alla soglia dei 42 anni (li compirà il prossimo 29 maggio) è ancora in grado di caricarsi la squadra sulle spalle e guidarla ad un importantissimo successo esterno sul Trieste, battuto 17-19, che vale ai liguri il terzo posto aritmetico in vista dei play-off.

Francesco Cassia (Pro Recco): ennesimo match sugli scudi per il difensore classe 2002 ex Ortigia, che ancora una volta si mette in mostra anche tra le fila dei liguri, andando il gol 4 volte nel match dominato contro la Florentia, sconfitta per 18-9, che consente alla capolista di restare a punteggio pieno.