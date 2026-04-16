ATP Barcellona 2026, Arthur Fils sfiderà Musetti nei quarti di finale. Rublev elimina Sonego

Archiviata la giornata dedicata agli ottavi di finale della parte bassa dell’ATP 500 di Barcellona. Sulla terra rossa catalana, Lorenzo Musetti ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando il francese Corentin Moutet con il punteggio di 6-3 6-4. Un match fortemente condizionato dal vento, nel quale il toscano ha saputo individuare le soluzioni più efficaci nei momenti chiave dell’incontro.

Sul cammino dell’azzurro ci sarà ora un altro avversario transalpino, di caratura superiore: Arthur Fils. L’attuale numero 30 del mondo ha regolato l’americano Brandon Nakashima (n.33 ATP) con un netto 6-2 6-3, offrendo una prestazione solida e continua. Fils ha fatto la differenza soprattutto con il dritto, costruendo il gioco lungo la diagonale destra; Nakashima, invece, è apparso troppo falloso con questo fondamentale, senza riuscire a contenere l’iniziativa del rivale.

Niente da fare per Lorenzo Sonego. Il piemontese, rientrato in questa settimana dopo alcune settimane di stop per problemi al polso, ha potuto poco contro il russo Andrey Rublev. Il moscovita (numero 15 del ranking) si è imposto con un convincente 6-2 6-3, esprimendo un tennis potente ed efficace dopo un avvio di partita non particolarmente brillante.

Sarà dunque Rublev ad affrontare il ceco Tomas Machac, che ha beneficiato del ritiro del numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz, fermato da un infortunio al polso destro e costretto a dare forfait prima di scendere in campo.