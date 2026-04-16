ATP Monaco 2026: Zverev-Cerundolo, sfida che si rinnova. Avanti anche Shapovalov e Molcan

In archivio la parte rimanente dei secondi turni (alias ottavi di finale) all’ATP 500 di Monaco di Baviera, che vede Alexander Zverev quale stella di casa senza particolari discussioni. Per il tedesco numero 3 del mondo netto 6-1 6-2 sul canadese Gabriel Diallo, che ora entrerà a Madrid con la cambiale dei quarti di finale da difendere.

Nei quarti per lui ci sarà Francisco Cerundolo, in una sfida che se non è classica poco ci manca: l’argentino concede pochissimo all’olandese Botic van de Zandschulp. Anche il suo è un caso di tre game lasciati, in forma di 6-3 6-0, e dunque il primo spot di quarti di finale rispetta del tutto i pronostici.

Nella parte bassa del tabellone procede il cammino di Denis Shapovalov, che nel confronto di particolare spessore tecnico, al di là del ranking, con l’ungherese Fabian Marozsan s’impone con un brillante 7-6(4) 6-2 e giunge ai quarti in un torneo che soltanto di recente è entrato nella sua programmazione.

Per lui ci sarà lo slovacco Alex Molcan che, partito dalle qualificazioni, si concede il lusso di eliminare un uomo pericoloso sul rosso, il tedesco Daniel Altmaier. Due i set impiegati, ma è già diventato virale il clamoroso errore di Altmaier nel tie-break del secondo set, con il dritto in rete da breve distanza sul 6-5.

RISULTATI ATP MONACO 2026 OGGI

Zverev (GER) [1]-Diallo (CAN) 6-1 6-2

F. Cerundolo (ARG) [5]-van de Zandschulp (NED) 6-3 6-0

Shapovalov (CAN)-Marozsan (HUN) 7-6(4) 6-2

Molcan (SVK) [Q]-Altmaier (GER) 6-4 7-6(10)