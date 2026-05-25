Tennis
Ranking ATP (25 maggio 2026): Sinner allunga su Alcaraz alla vigilia del Roland Garros
Al termine del 500 di Amburgo e del 250 di Ginevra è stato aggiornato il ranking ATP: Jannik Sinner, liberandosi di una delle due penalità legate ai 500 giocati nel 2025, recupera 50 punti netti ed allunga nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz, che ora si trova a -2790 dall’azzurro.
Rimane fuori dalla top ten, ma resta 11° Lorenzo Musetti, mentre perde due posizioni Flavio Cobolli, che non difendendo il titolo ad Amburgo scivola in 14ma piazza. Scendono di una posizione invece, Luciano Darderi, che si ritrova 17°, Lorenzo Sonego, che diventa 70°, e Mattia Bellucci, che si attesta in 73ma piazza.
Esce fuori dall’elenco dei tennisti italiani tra i primi 100, invece, Matteo Arnaldi, che scivola indietro di 8 posizioni ed è ora 104°. Sono sedici, nel complesso, gli azzurri tra i primi 200 del mondo, grazie alla presenza di dieci italiani tra il 104° ed il 196° posto.
RANKING ATP
Lunedì 25 maggio 2026
1 Jannik Sinner 14750
2 Carlos Alcaraz 11960
3 Alexander Zverev 5705
4 Novak Djokovic 4460
5 Ben Shelton 4070
6 Felix Auger-Aliassime 4050
7 Alex de Minaur 3855
8 Daniil Medvedev 3760
9 Taylor Fritz 3720
10 Alexander Bublik 3320
ITALIANI TRA I PRIMI 200
Lunedì 25 maggio 2026
1 Jannik Sinner 14750
11 Lorenzo Musetti 3115
14 Flavio Cobolli 2340
17 Luciano Darderi 2260
70 Lorenzo Sonego 815
73 Mattia Bellucci 777
104 Matteo Arnaldi 586
105 Matteo Berrettini 585
124 Andrea Pellegrino 507
128 Francesco Maestrelli 490
138 Stefano Travaglia 443
161 Francesco Passaro 372
163 Luca Nardi 366
172 Giulio Zeppieri 344
178 Marco Cecchinato 329
196 Gianluca Cadenasso 296