Cobolli-Kopriva, ATP Barcellona 2026: orario, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli affronterà Vit Kopriva ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Monaco: dopo aver regolato il padrone di casa Diego Dedura e il belga Zizou Bergs, il tennista italiano tornerà sulla terra rossa tedesca per fronteggiare un rivale degno di nota, capace di eliminare Luciano Darderi al secondo turno dopo l’esordio vincente contro la wild-card Engel. L’appuntamento è per venerdì 17 aprile alle ore 11.00, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Campo Centrale.

Il 23enne, numero 16 del mondo, incrocerà il 28enne, numero 78 del ranking ATP: non ci sono precedenti sul circuito maggiore, ma il ceco ha prevalso in due incontri Challenger nel 2023 (agli ottavi di finale a Sanremo e ai quarti di finale in quel di Szczecin). In palio la qualificazione alla semifinale, da disputare contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo e padrone di casa) e l’argentino Francisco Cerundolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Kopriva, quarto di finale del torneo ATP 500 di Monaco. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), il canale esatto verrà definito in mattinata. Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-KOPRIVA, ATP MONACO 2026

Venerdì 17 aprile

Ore 11.00 Flavio Cobolli vs Vit Kopriva

PROGRAMMA COBOLLI-KOPRIVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Mix (canale 211), per gli abbonati. Il canale esatto verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.