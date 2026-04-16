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Musetti-Fils in tv, ATP Barcellona 2026: orario, programma, streaming
Sarà Arthur Fils l’avversario di Lorenzo Musetti nel terzo quarto di finale dell’ATP 500 di Barcellona 2026, in programma nella giornata di venerdì 17 aprile sul campo intitolato a Rafael Nadal. Si preannuncia una sfida molto complicata per l’azzurro, forse la più difficile dell’intero percorso che potrebbe portarlo ipoteticamente a raggiungere l’ultimo atto del torneo.
Musetti ha battuto sin qui la wild card locale Martin Landaluce ed il transalpino Corentin Moutet senza lasciare per strada neanche un set, dopo la prematura eliminazione di una settimana fa dal Masters 1000 di Montecarlo (al rientro dopo aver giocato un solo torneo negli ultimi due mesi per l’infortunio rimediato in Australia) contro Valentin Vacherot.
Percorso più travagliato sulla terra battuta catalana invece per Fils (successo al debutto su Atmane al tie-break del terzo set), reduce da un ottimo Sunshine Double dopo i problemi fisici che lo hanno tenuto ai box per tanti mesi nella seconda metà del 2025. In perfetta parità il bilancio dei precedenti tra i due, con il carrarino che si impose a Montecarlo nel 2024 ed il francese che ebbe la meglio a Indian Wells un anno fa.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Fils, valevole per i quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO MUSETTI-FILS ATP BARCELLONA 2026
Venerdì 17 aprile
Pista Rafa Nadal – Inizio alle ore 11.00
H. Medjedovic vs N. Borges
A seguire
T. Machac vs A. Rublev
A seguire, ma non prima delle 16.00
Lorenzo Musetti vs Arthur Fils
PROGRAMMA MUSETTI-FILS: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix.
Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.