Monaco: “Il fastidio al polso di Alcaraz può avere due chiavi di lettura. Non capisco i giudizi su chi sia meglio tra lui e Sinner”

Nella puntata di TennisMania appena andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, ha preso la parola Guido Monaco, giornalista di Eurosport, che ha parlato del dualismo tra Sinner ed Alcaraz, con lo spagnolo che ha accusato un problema fisico a Barcellona e potrebbe decidere di pensare a Madrid e Roma, non andando fino in fondo in Catalogna.

Il fastidio al polso avvertito da Carlos Alcaraz potrebbe portarlo a salutare anzitempo Barcellona: “Sembra che stia un po’ preparando il terreno per, non dico lasciar andare, ma insomma arrivare verso un impegno non proprio totale per questo torneo, volendo essere invece benpensanti ha avuto un problemino che poi ha superato, quindi niente di particolare. Siccome avevamo ragionato sul fatto che lui comunque quest’anno Madrid teoricamente lo dovrà giocare, lo vorrà giocare, anche con velleità di rivincita, è chiaro che con la finale a Montecarlo, giocare Barcellona fino in fondo al massimo, proprio dove si è infortunato l’anno scorso, forse non è l’idea del secolo, quindi la storia ci ha insegnato che solo un giocatore è riuscito più volte a giocare e vincere tutti questi tornei, ma era un caso unico ed eccezionale, quindi per come è strutturato il calendario, non aiuta molto Alcaraz in particolare, perché è spagnolo banalmente, mica per altro, non è un complotto, e quindi ogni anno si ripresenterà questa cosa. O salta di netto Montecarlo, oppure giocare tutti questi tre tornei in fila sarà sempre problematico“.

Il dualismo Sinner-Alcaraz visto da fuori: “A me fa anche un po’ a sorridere il fatto che adesso, per contro, ci sia l’inseguimento a chi dice, agli ex campioni o allenatori, che dicono ‘Sinner adesso è più forte, adesso Sinner è numero 1’, c’è questo inseguimento continuo a dover mettere in chiaro le cose. In chiaro le cose le mette il campo, quindi sappiamo che è uno sport dove le certezze, le fanno sembrare certezze loro due, ma in realtà sono molto poche, e quindi affannarsi a dire che adesso Sinner ha superato Alcaraz, anche solo ricordandosi la l’ultimo anno e mezzo della loro rivalità, mi sembra piuttosto assurdo“.

La vittoria all’esordio di Musetti su Landaluce: “L’inizio di torneo è sempre molto complesso, perché il primo set può scappare di mano, comunque lo riprende abbastanza per i capelli, ed effettivamente Landaluce all’inizio giocava anche molto bene, però il fatto che l’abbia vinta avrà un suo peso, e poi devo dire che ha avuto anche degli sprazzi di tennis molto molto interessante. Lo hanno visto mettere il ghiaccio dopo la partita al gomito che è sotto controllo, ma lui ha minimizzato, quindi non credo che ci siano problemi“.

Il fisico avvantaggia Sinner ed Alcaraz circa gli infortuni: “Hanno questo ulteriore vantaggio, fortuna, chiamatela come volete, che hanno una fisicità comunque molto leggera, quindi questo va sicuramente a sollecitare meno le articolazioni, non che non le sollecitino, va a sollecitarle meno, anche perché i primi anni Alcaraz continuava a buttarsi ed a tuffarsi su tutte le palle, a 22 anni già ha capito, adesso non ha più quella esuberanza pazzesca che aveva, quel colpo che ha fatto ieri è incredibile, perché è di una destrezza pazzesca, praticamente gli viene l’istinto, con quella palla che lo supera, di giocare un colpo con la faccia della racchetta del dritto col polso al contrario, quindi in controbalzo. Comunque in certe situazioni ti viene quell’istinto, soprattutto all’uscita dal servizio, però è una prodezza, e sicuramente al polso lì una stirata l’ha data, bella decisa anche“.