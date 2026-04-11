Alcaraz-Vacherot oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Superare l’esame del numero 1 del mondo, nonché detentore del titolo, per regalarsi il sogno della finale davanti al pubblico di casa. Nella seconda semifinale del tabellone di singolare del torneo ATP di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione e primo sulla terra battuta, Valentin Vacherot affronta Carlos Alcaraz.

Nei quarti di finale lo spagnolo, alla vittoria numero 300 su 367 incontri giocati nel circuito ATP, ha letteralmente spazzato via l’ostacolo kazako Alexander Bublik, travolto 6-0 6-3 in poco più di un’ora. Il numero 1 del mondo non ha mai affrontato fin qui il monegasco. Alcaraz dovrà gestire con lucidità la pressione derivante dall’importanza della posta in palio e il calore di un ambiente proteso al fianco del suo beniamino.

Il monegasco ha confermato, ancora una volta, la sua straordinaria tempra caratteriale e si è esaltato nella lotta con l’australiano Alex de Minaur, piegato 6-4 3-6 6-3 in due ore e venticinque minuti di battaglia. Vacherot potrà sfruttare il vantaggio di scendere in campo senza avere nulla da perdere e con la voglia di completare una nuova settimana da favola, dopo quella di Shanghai 2025, per continuare la sua ascesa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Alcaraz-Vacherot, seconda semifinale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO ALCARAZ-VACHEROT ATP MONTECARLO

Sabato 11 aprile

Campo Ranieri III-dalle 11:00

Guido Andreozzi/Manuel Guinard (FRA/ARG,8)-Marcelo Arevalo/Mate Pavic (ESA/CRO, 5)

Non prima delle 13:30

Alexander Zverev (GER, 3)-Jannik Sinner (ITA, 2)

Non prima delle 15:30

Carlos Alcaraz (SPA, 1)-Valentin Vacherot (MON)

Hugo Nys/ Edouard Roger Vasellin (MON/FRA)-Kevin Krawietz/Tim Puetz (GER, 6)

PROGRAMMA ALCARAZ-VACHEROT: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta streaming: OA Sport.