LIVE Sinner-Tabur, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il n.1 debutta in serata contro la wild-card francese

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jannik Sinner e il francese Clement Tabur, valido per il primo turno del Roland Garros di Parigi, secondo torneo Slam dell’anno e unico che si gioca sulla terra battuta. Il nostro fenomeno italiano cerca la prima vittoria sulla superfice transalpina, che questa stagione potrebbe valere il Clay Slam.

L’unico a riuscire a vincere tutti i Big Title della terra battuta in una singola stagione è stato, ovviamente, Rafael Nadal che, nel 2010, riuscì a conquistare i Masters 1000 di Roma, Montecarlo e Madrid, insieme al Roland Garros: un’impresa che porterebbe Sinner nella storia, visto che il giocatore più forte di tutti i tempi su terra battuta ci è riuscito solo una volta.

Il numero uno del ranking ATP affronta una delle molte wild-card del torneo, il già citato francese Tabur il quale ha un best ranking di 165 e un record nel circuito maggiore che segna due vittorie e tre sconfitte, con ben undici tornei ITF conquistati e un solo Challenger, quello di Tallahassee, in Florida.

Il match tra Sinner e Tabur non inizierà prima delle 20.15 e sarà l’ultimo incontro sul Philippe Chatrier. Il programma sul campo centrale inizierà alle 12.00 con la partita tra la numero uno WTA Sabalenka e la spagnola Bouzas Maneiro, mentre non prima delle 13.10 sarà il turno del francese Muller contro l’ex finalista del torneo Tsitsipas. Non prima delle 14.50 Coco Gauff scenderà in campo per affrontare Townsend in un derby a stelle strisce. Segui l’incontro del fenomeno italiano su OA Sport che offre la cronaca testuale in Diretta e in Live! Buon divertimento!