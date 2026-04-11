Sinner-Zverev e Alcaraz-Vacherot oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orari semifinali, programma, streaming

Siamo giunti al momento dei migliori quattro del Masters 1000 di Montecarlo. Per la prima volta dal 2008, e per la seconda nell’era delle classifiche computerizzate (1973), ci sono i primi tre come teste di serie: Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev. E il quarto nome è quello di Valentin Vacherot, che ha finora esaltato i monegaschi giunti per sostenerlo.

Sinner-Zverev è ormai un classico degli ultimi sette mesi, visto che siamo al sesto confronto in questo arco di tempo. Quelli citati sono tutti match vinti da Jannik, che dall’ultima sconfitta con il tedesco (US Open 2023) ci ha perso solo due set, uno a Cincinnati 2024 e l’altro nell’ultima finale di Vienna. Peraltro, è un fatto pressoché unico quello delle quattro semifinali 1000 consecutive tra di loro. Alcaraz-Vacherot, invece, è l’inedito che avrebbe potuto non essere tale se il murciano non fosse stato eliminato da Norrie nella capitale francese. Il monegasco ha confermato di essere un giocatore di altissimo livello, e continua a far capire una cosa: a volte la differenza che passa tra essere numero 200 e top 20 può essere davvero minima. E basta poco e tanto insieme.

Le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo 2026 inizieranno alle ore 13:30 (il programma parte alle 11:00 con il doppio). Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. Sinner-Zverev andrà anche in diretta su Sky Sport Uno (201) e in differita Tv8 in chiaro dalle 14:30. OA Sport ne offrirà inoltre le Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO SEMIFINALI ATP MONTECARLO 2026 OGGI

Sabato 11 aprile

Campo Ranieri III

Ore 11:00 Andreozzi (ARG)/Guinard (FRA) [8]-Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [5] – Semifinale doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Ore 13:30 Zverev (GER) [3]-Sinner (ITA) [2] – Semifinale singolare – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), differita Tv8 in chiaro dalle 14:30

NP Ore 15:30 Alcaraz (ESP) [1]-Vacherot (MON) – Semifinale singolare – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

A seguire Nys (MON)/Roger-Vasselin (FRA)-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [6] – Semifinale doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026 OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203); per Sinner-Zverev anche Sky Sport Uno (201) e differita Tv8 in chiaro dalle 14:30

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport