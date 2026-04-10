Dove vedere in tv Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026: orario semifinale, streaming, differita in chiaro

La 20ma vittoria consecutiva nei tornei di categoria ATP Masters 1000 consente a Jannik Sinner di accedere alle semifinali di Montecarlo: l’azzurro, numero 2 del seeding e del mondo, sfiderà sulla terra battuta monegasca la testa di serie numero 3, il teutonico Alexander Zverev.

L’azzurro ha vinto gli ultimi 7 match giocati contro il tedesco, ed ha aperta una striscia di 10 set consecutivi vinti contro il teutonico: Sinner è in vantaggio per 8-4 nei precedenti. Il 13° confronto si giocherà sul Court Rainier III domani, sabato 11 aprile, nel secondo match dalle ore 11.00, dopo la prima semifinale di doppio, ma inizierà non prima delle ore 13.30.

L’incontro tra Jannik Sinner ed Alexander Zverev nella semifinale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis ed in differita dalle ore 14.30 su TV8 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, con differita dalle ore 14.30 su tv8.it, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2026

Sabato 11 aprile

Court Rainier III – Dalle ore 11.00

Guido Andreozzi/Manuel Guinard (Argentina/Francia, 8)-Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Croazia, 5)

Non prima delle ore 13.30

Jannik Sinner (Italia, 2) – Alexander Zverev (Germania, 3) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, differita dalle ore 14.30 su TV8 HD

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), differita dalle ore 14.30 su TV8 HD (8).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV, differita dalle ore 14.30 su tv8.it.

Diretta live testuale: OA Sport.