Sinner-Zverev oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi, sabato 11 aprile, Jannik Sinner giocherà la semifinale del Masters1000 di Montecarlo contro il tedesco Alexander Zverev. Non prima delle 13:30, l’azzurro sfiderà il teutonico sul campo Ranieri III e si preannuncia un match equilibrato e aperto a qualsiasi risultato, sulla base di quanto si è potuto notare nel corso di questo torneo.

Sinner è reduce dalla vittoria in due set contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sullo score di 6-3 6-4. Una prestazione solida per l’altoatesino che, dopo il calo energetico avuto contro il ceco Tomas Machac negli ottavi, ha risposto presente e in maniera convincente contro il nordamericano. Zverev, dal canto suo, ha saputo opporsi piuttosto bene alla verve del giovane brasiliano Joao Fonseca, spuntandola in tre set e facendo la differenza in termini di esperienza e gestione dei momenti rispetto all’avversario.

Jannik è in striscia aperta contro Sascha, avendo vinto gli ultimi sette scontri diretti ed essendo quindi avanti 8-4 nel computo totale. Tuttavia, l’ultimo confronto che c’è stato sul rosso è stato vinto da Zverev e si parla proprio della terra di Montecarlo nel 2022. Certo, sono trascorse diverse stagioni, ma è chiaro che il mattone tritato possa essere una variabile che può in qualche modo venire in soccorso del teutonico.

La partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, semifinale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) ed in differita dalle ore 14.30 su TV8 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis Tv, con differita dalle ore 14.30 su tv8.it, infine OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match dell’azzurro.

SINNER-ZVEREV ATP MONTECARLO 2026 OGGI

Sabato 11 aprile

Court Rainier III – ore 11:00

Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO

Alexander Zverev GER vs Jannik Sinner ITA (Non prima 13:30)

Carlos Alcaraz ESP vs Valentin Vacherot MCO (Non prima 15:30)

Hugo Nys MCO / Edouard Roger-Vasselin FRA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

PROGRAMMA SINNER-ZVEREV ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), differita dalle ore 14.30 su TV8 HD (8).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, differita dalle ore 14.30 su tv8.it.

Diretta live testuale: OA Sport.