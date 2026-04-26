Sinner-Moller oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

I Mutua Madrid Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, vedranno scattare il terzo turno del tabellone di singolare maschile oggi, domenica 26 aprile: scenderanno in campo l’azzurro Jannik Sinner ed il danese Elmer Moller.

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOLLER NON PRIMA DELLE 16.00

Il match che vedrà protagonista il tennista italiano ed il danese sarà il terzo incontro di giornata sul Manolo Santana Stadium, con il programma che scatterà alle ore 11.00, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 16.00.

La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nel terzao turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW, Tennis TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SINNER-MOLLER OGGI

Domenica 26 aprile

Manolo Santana Stadium – Dalle ore 11.00

Sorana Cirstea (Romania) – Coco Gauff (Stati Uniti)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia) – Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)

Non prima delle ore 16.00

Jannik Sinner (Italia) – Elmer Moller (Danimarca) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

PROGRAMMA SINNER-MOLLER OGGI: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.