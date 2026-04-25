Flavio Cobolli supera Rublev nel ranking ATP e può sognare la top-10! Tutte le proiezioni a Madrid

Flavio Cobolli ha fatto il proprio esordio al Masters 1000 di Madrid, riuscendo a vincere un incontro non semplice sulla terra rossa della capitale spagnola e a qualificarsi al terzo turno. Dopo aver ceduto il primo set contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli, il tennista italiano è stato capace di accendersi e ha dominato i due parziali successivi, imponendosi con il punteggio di 6-7(7), 6-1, 6-4 e proseguendo così la propria avventura sul mattone tritato iberico.

La testa di serie numero 10 del tabellone ha portato a casa 50 punti e si è issato a quota 2.600 nel ranking ATP, superando il russo Andrey Rublev, già eliminato dal torneo: il nostro portacolori sarà certo di rimanere davanti all’ex numero 5 del circuito internazionale al termine di questa kermesse. Flavio Cobolli si è issato al 12mo posto della graduatoria virtuale, con un margine minimo sul ceco Jiri Lehecka (2.565), mentre sono più lontani il russo Karen Khachanov (2.220), Luciano Darderi (1.890) e il britannico Cameron Norrie (1.868).

Il nostro portacolori dovrà sì guardarsi le spalle durante la settimana, ma l’appetito vien mangiando e punta a migliorarsi. Il divario dal kazako Alexander Bublik è però consistente, visto che è undicesimo con 3.355 punti, in attesa di debuttare a Madrid contro il greco Stefanos Tsitipas. Flavio Cobolli lo potrebbe virtualmente superare soltanto alzando al cielo il trofeo e issandosi a 3.550 punti, quota che gli permetterebbe di scavalcare anche il russo Daniil Medvedev (3.370) e Lorenzo Musetti (3.365), entrambi ancora in corso a Madrid.

La conditio sine qua non per entrare in top-10 al termine di Madrid è vincere il Masters 1000 nella capitale spagnola, ma servirebbe anche sperare nelle eliminazioni di almeno due tra Bublik, Musetti e Medvedev prima delle semifinali.

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ranking ATP al 20 aprile: 13mo con 2.600 punti.

Ranking ATP virtuale con il terzo turno a Madrid: 12mo con 2.600 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali ottavi a Madrid: 12mo con 2.650 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Madrid: 12mo con 2.750 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Madrid: 12mo con 2.950 punti

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Madrid: 12mo con 3.200 punti

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Madrid: nono con 3.550 punti.