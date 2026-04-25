ATP Madrid 2026, Zverev lascia un set. Cerundolo e Vallejo sulla strada di Cobolli e Darderi

Il sabato del singolare maschile del torneo ATP di Madrid è dedicato alle partite di secondo turno della parte bassa del tabellone. Esordio vincente, anche se con un set perso, per il tedesco Alexander Zverev. Passano il turno Luciano Darderi e Flavio Cobolli: sulla loro strada ci saranno ora, rispettivamente, Francisco Cerundolo e la rivelazione paraguaiana Daniel Vallejo.

Alexander Zverev perde un set, ma esce alla distanza e passa il turno. Il tedesco, testa di serie numero due, doma l’argentino Mariano Navone 6-1 3-6 6-3 in un’ora e quarantaquattro minuti. Il paraguaiano Daniel Vallejo, numero 96 ATP, vince la sfida dei giovani e sorprende l’americano Learner Tien, diciassettesima testa di serie, 6-4 6-3 in un’ora e ventuno minuti. L’argentino Francisco Cerundolo, quindicesima testa di serie, regola il tedesco Yannick Hanfmann, numero 60 del ranking, 6-1 7-5 in un’ora e quarantun minuti.

Flavio Cobolli, testa di serie numero dieci, rimonta l’argentino Camilo Ugo Carabelli 6-7(7) 6-1 6-4 in due ore e ventisei minuti. Debutto convincente per Karen Kachanov. Il russo, testa di serie numero tredici, liquida l’australiano Adam Walton 6-2 6-3 in un’ora e ventuno minuti. Luciano Darderi, diciottesimo favorito del tabellone, elimina l’argentino Juan Manuel Cerundolo con un perentorio 6-1 6-3, punteggio maturato in un’ora e diciotto minuti. In chiusura di giornata Stefanos Tsitsipas regala un sussulto d’orgoglio dopo tanto tempo. Il greco stende 6-2 7-5 il kazako Alexander Bublik, ottava testa di serie.

Il canadese Felix Auger-Aliassime piega, all’esordio nel torneo, il lituano Vilius Gaubas, numero 124 ATP, 6-3 6-4 in un’ora e ventidue minuti. Il ceco Jakub Mensik, ventitreesima testa di serie, regola lo statunitense Martin Damm, numero 126 ATP, 6-3 6-4 in un’ora e sette minuti. Esordio nel torneo da fuochi d’artificio per Casper Ruud. Il norvegese, testa di serie numero dodici, domina lo spagnolo Jaume Munar, numero trentotto del ranking, 6-0 6-1 in un’ora e sei minuti. Il belga Alexander Blockx conferma i suoi progressi e rimonta l’americano Brandon Nakashima, ventottesima testa di serie, 3-6 6-3 6-4 in un’ora e cinquantadue minuti.

Il francese Terence Atmane, semifinalista a Cincinnati 2025, regola il connazionale Ugo Humbert, trentesima testa di serie, 7-6(3) 7-6(5) in due ore e diciotto minuti. Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, testa di serie numero venti, supera il connazionale Pablo Carreno Busta, numero 94 ATP, 6-3 6-3 in un’ora e nove minuti.

Il russo Daniil Medvedev doma l’ostico ungherese Fabian Marozsan 6-2 6-7(3) 6-4 in due ore e undici minuti. Il qualificato spagnolo Daniel Merida Aguilar, numero 102 del mondo, piega il francese Corentin Moutet, testa di serie numero trenta, 6-3 6-4 in un’ora e cinquantadue minuti. Il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, classe 2006, maltratta Denis Shapovalov 6-2 6-1 in cinquantaquattro minuti. Il canadese ci mette però tanto del suo perché scende in campo con un atteggiamento irritante e più che pensare a giocare preferisce mettersi in conflitto con l’universo circostante.