Musetti-Griekspoor oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti cerca gli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid. Dall’altra parte della rete per lui ci sarà Tallon Griekspoor, l’olandese che già in due occasioni lo ha sconfitto, anche se come al solito l’ATP gliene accredita una sola perché non considera altro che i tabelloni principali sul circuito maggiore e negli Slam.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-GRIEKSPOOR DALLE 11.00

La prima volta fu nelle qualificazioni degli Australian Open 2020, con Musetti men che diciottenne: era il terzo turno e Griekspoor vinse 6-4 7-6(8). Lotta furiosa ci fu a Rotterdam nel 2024, con un 3-6 7-6(7) 7-6(3) a favore del padrone di casa in sede di primo turno all’Ahoy Arena. Il classe 2002 di Carrara ha sconfitto due giorni fa Hubert Hurkacz, e se i segnali lanciati dal polacco sono stati buoni, lo sono stati ancor più quelli mandati dal numero 2 azzurro, atteso a una serie di difese non banale.

Il match tra Lorenzo Musetti e Tallon Griekspoor sarà il secondo dalle ore 11:00 sul campo centrale intitolato a Manolo Santana. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203), oltre che in diretta streaming su SkyGo, Now e Tennis Tv. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA MUSETTI-GRIEKSPOOR OGGI, ATP MADRID 2026

Domenica 26 aprile

Campo Manolo Santana

Sessione diurna

Ore 11:00 Cirstea (ROU) [25]-Gauff (USA) [3] – 3° turno WTA

A seguire Griekspoor (NED) [29]-Musetti (ITA) [6] – 3° turno ATP – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

NP Ore 16:00 Sinner (ITA) [1]-Møller (DEN) [Q] – 3° turno ATP

Sessione serale

NP Ore 20:00 Zheng (CHN) [32]-Rybakina (KAZ) [2] – 3° turno WTA

A seguire Fonseca (BRA) [27]-Jodar (ESP) [WC] – 3° turno ATP

PROGRAMMA MUSETTI-GRIEKSPOOR: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.