Jasmine Paolini difende la top-10 nel ranking ATP, ma ora arriva la cambiale pesante… Chi la può superare

Jasmine Paolini è stata sconfitta dalla statunitense Hailey Baptiste ai sedicesimi di finale del WTA 1000 di Madrid, crollando sotto la potenza e la pioggia di ace sciorinati dall’avversaria sulla terra rossa della capitale spagnola. Prosegue il momento difficile per la fuoriclasse toscana, reduce dal ko al debutto di Stoccarda, dall’eliminazione ai sedicesimi di Miami e dallo stop agli ottavi di Indian Wells.

I risultati raccolti nel corso del 2026 sono stati un po’ inferiori alle potenzialità della già finalista di Roland Garros e Wimbledon, ma l’azzurra può consolarsi guardando il ranking WTA: la 30enne è infatti certa di rimanere nella top-10 anche al termine del torneo che si sta disputando sul mattone tritato iberico. Al momento la nostra portacolori occupa la settima posizione virtuale nella graduatoria internazionale con 3.722 punti e soltanto tre atlete possono sperare di superarla.

La russa Mirra Andreeva (ottava con 3.651) deve vincere l’ottavo di finale contro l’ungherese Bondar per issarsi a 3.746 e sopravanzare Jasmine Paolini. Più complessa la missione per la svizzera Belinda Bencic (ora 12ma con 3.090 punti) e la ceca Linda Noskova (13ma con 2.849): soltanto alzando al cielo il trofeo riuscirebbero a superare la nostra portacolori, rispettivamente con 3.970 e 3.784 punti. Mal che vada, Jasmine Paolini sarà numero 8 del mondo in occasione dell’aggiornamento del ranking WTA previsto lunedì 4 maggio.

Guardando all’orizzonte, però, la situazione in ottica classifica internazionale non è delle migliori della nostra portacolori: all’orizzonte, infatti, c’è una cambiale pesantissima. Jasmine Paolini sarà infatti chiamata a difendere il trionfo agli Internazionali d’Italia: 1.000 punti che scadranno a breve, visto che si giocherà sulla terra rossa di Roma dal 5 al 17 maggio. Nella Capitale verrà dunque messa a seria prova la permanenza della Campionessa Olimpica di doppio nella top-10 del ranking WTA di singolare.