Tabellone ATP Barcellona 2026: Musetti, sulla strada c’è Vacherot. Sonego nel quarto di Alcaraz

Lunga, ricca di grandi nomi e da rimarcare la storia del Barcelona Open, il torneo che rende molto orgogliosa la Catalogna e che, molto prima di Madrid, è stato a lungo il vero maggior torneo di Spagna. Ci sono passati Vic Seixas, Tony Trabert, Neale Fraser, Roy Emerson, Ilie Nastase, Bjorn Borg, Ivan Lendl, Mats Wilander, Richard Krajicek, Thomas Muster, Marat Safin e naturalmente tutti i grandi del tennis spagnolo, da Andres Gimeno ai due Manuel, Orantes e Santana, fino ad arrivare all’era di Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero e soprattutto Rafael Nadal, che il torneo l’ha vinto 12 volte. Già a quota 2 Carlos Alcaraz, che però non vince qui dal 2023.

In casa Italia mai nessuno è riuscito a imporsi: restano due finali di Beppe Merlo nel 1960 (fu travolto da Gimeno) e di Adriano Panatta nel 1975 (fu sconfitto da Borg in uno dei loro grandi duelli). Quest’anno ci prova Lorenzo Musetti, che guida un contingente italiano nel quale si accompagna in quota azzurra all’altro Lorenzo, Sonego. Per il toscano, numero 2 del seeding, obiettivo incamerare partite di livello fin da subito. Cosa che, infatti, accadrà, dato che avrà il classe 2006 spagnolo Martin Landaluce, emerso con i quarti a Miami e recentemente entrato in top 100.

Successivamente, per il toscano ci sarà potenzialmente il francese Corentin Moutet, re dell’imprevedibilità, o il peruviano Ignacio Buse, valido giocatore sul rosso. Possibile anche la rivincita di Montecarlo con Valentin Vacherot nei quarti, anche se l’accoppiata francese composta da Terence Atmane e Arthur Fils tenterà di impedirglielo. Il lato di semifinale è quello del russo Karen Khachanov.

Per quanto riguarda Sonego, invece, esordio con un qualificato, possibile sfida all’altro russo Andrey Rublev (Mariano Navone permettendo, e con l’argentino vietato effettuare sottovalutazioni) e poi, eventualmente, Alcaraz nei quarti di finale. Al murciano tocca l’australiano Alex de Minaur nel lato di semifinale. Il primo turno di maggior livello, però, non è appartenente a nessuno di questi già citati: parliamo, infatti, di Etcheverry-Draper.

Due i forfait importanti dell’ultima ora, quelli di Felix Auger-Aliassime e Casper Ruud: senza il canadese e il norvegese rimane de Minaur a prendersi il ruolo di principale rivale dell’accoppiata Alcaraz-Musetti. Il contingente italiano potrebbe aumentare in virtù del folto gruppo presente nelle qualificazioni.

TABELLONE ATP 500 BARCELLONA 2026

Alcaraz (ESP) [1]-Qualificato

Machac (CZE)-Baez (ARG)

Qualificato-Sonego (ITA)

Navone (ARG)-Rublev [5]

de Minaur (AUS) [3]-Qualificato

Qualificato-Qualificato

Borges (POR)-Mannarino (FRA)

Etcheverry (ARG)-Draper (GBR) [8]

Norrie (GBR) [7]-Wawrinka (SUI) [WC]

Opelka (USA)-Qualificato

Munar (ESP)-Jodar (ESP) [WC]

Ugo Carabelli (ARG)-Khachanov [4]

Vacherot (MON) [6]-Atmane (FRA)

Nakashima (USA)-Fils (FRA)

Buse (PER)-Moutet (FRA)

Landaluce (ESP) [WC]-Musetti (ITA) [2]