Matteo Berrettini avanza a Montecarlo, Bautista Agut si ritira dopo pochi game

Dura 23 minuti l’esordio di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Dopo quattro game, infatti, lo spagnolo Roberto Bautista Agut, già sofferente dopo un medical timeout fuori dal campo (difficile, perciò, dire quali fossero i suoi problemi). Prossima fermata per il capitolino: Daniil Medvedev, il russo che, a dispetto del numero 7 del tabellone, con la terra ha sempre litigato tranne che a Roma nel 2023.

Il primo a mettere a segno il break è Berrettini, che strappa subito a battuta a un Bautista Agut che conferma la sua fase non positiva della carriera: i colpi fanno meno male rispetto al passato. Nondimeno, il romano riesce sapientemente a variare e giocare soluzioni interessanti, anche a livello di palla corta. Già sotto 3-0 lo spagnolo chiama il medical timeout, ma il livello di gioco di Matteo non scende. Palle corte, ottime volée, e il 4-0 è cosa fatta. Un punto dopo, però, è finito anche l’incontro, perché Bautista Agut si ritira.

Si tratta della seconda volta che, sul circuito maggiore, vede Berrettini vincere un match per ritiro dell’avversario: era successo solo ad Acapulco nel 2023 contro lo slovacco Alex Molcan (che era sotto 6-0 1-0; per un brutto scherzo del destino, il romano si ritirò poi contro il danese Holger Rune nei quarti quando era sotto nella stessa maniera).

Quello di Bautista Agut è il primo ritiro in questo torneo a livello di tabellone principale, il secondo in assoluto dopo che Andrea Pellegrino, nel primo turno di qualificazione, si era fermato dopo un set contro il russo divenuto kazako Alexander Shevchenko.