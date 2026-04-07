Jannik Sinner incontra Usain Bolt a Montecarlo: “Lui è una leggenda, io devo ancora iniziare a fare il mio percorso”

Veloce, dominante, quasi imprendibile. Come Usain Bolt. Jannik Sinner apre il suo cammino al Masters 1000 di Montecarlo con una prestazione autoritaria: 65 minuti bastano all’azzurro per archiviare la pratica Ugo Humbert con un netto 6-3 6-0, confermando numeri già impressionanti tra Masters 1000 e continuità di rendimento. Ma, oltre al campo, a prendersi la scena è anche ciò che accade subito dopo l’ultimo punto.

In tribuna, infatti, c’era proprio Bolt, una leggenda della velocità mondiale, venuto ad assistere al debutto del numero 2 del mondo. A fine match, l’incontro tra due campioni di discipline diverse ma accomunati dall’eccellenza: un abbraccio, qualche parola scambiata e l’immancabile foto condivisa sui social, diventata subito virale.

VIDEO INCONTRO SINNER-BOLT

Per Sinner, una giornata da incorniciare anche per il valore simbolico del momento. “E’ bello quando atleti di altri sport vengono a vedere noi tennisti. Bolt però è una leggenda, io ho appena cominciato il mio percorso..”. Parole di rispetto e lucidità, che raccontano bene l’approccio del tennista altoatesino, sempre focalizzato ma consapevole del contesto.

L’azzurro ha poi aggiunto: “Sapevo da prima che avrebbe assistito al match – ha aggiunto Sinner -. In campo mi sono concentrato, poi è stato bello condividere quel momento“. Un dettaglio non banale, che sottolinea la capacità di isolarsi anche in una situazione potenzialmente carica di emozione.

Un riconoscimento netto verso Bolt, simbolo assoluto dello sport mondiale, ma anche una dichiarazione d’intenti: Sinner sa di essere solo all’inizio. Intanto, i numeri continuano a parlare per lui: 18 vittorie consecutive nei Masters 1000 e 36 set vinti, a testimonianza di una solidità, nonostante il non semplice passaggio dal cemento alla terra rossa.