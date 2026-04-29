L’Italia continua a volare ai Mondiali di curling: Mosaner e Constantini strapazzano la Svizzera, si lotta per il primo posto

L’Italia ha travolto la Svizzera con il perentorio punteggio di 8-4 e ha infilato la sesta vittoria ai Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini sono stati impeccabili contro i padroni di casa, replicando il successo conseguito ieri sera contro gli USA e proseguono in maniera brillante la propria avventura in questa rassegna iridata, a cui si sono presentati da Campioni del Mondo in carica.

Gli azzurri si confermano al secondo posto nella classifica del gruppo B con il record di 6-1, alle spalle del Canada, che nel pomeriggio odierno ha regolato la Germania e che resta in vantaggio nei confronti dei nostri portacolori in virtù dello scontro diretto. All’inseguimento si trovano Scozia (5-2), Germania (4-3), Svizzera (4-3) e Corea del Sud (4-3): la prima classificata al termine del round robin accederà direttamente alle semifinali, mentre la seconda e la terza disputeranno i playoff che metteranno in palio gli ultimi pass per la fase a eliminazione diretta.

Mosaner e Constantini sono riusciti a fare la differenza in due momenti ben definiti del confronto con Stefanie Berset e Philipp Hoesli: quattro punti nel terzo end dopo un botta e risposta iniziale (1-1), tre punti nella sesta frazione, tra l’altro dopo che gli elvetici erano riusciti a strappare la mano precedente portando a casa un punto. I Campioni Olimpici di Pechino 2022 e medaglia di bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2022 si sono issati sull’8-3, hanno controllato il power-play richiesto dagli avversari (solo un punto) e hanno chiuso i conti in anticipo.

Si deciderà tutto nei confronti in programma giovedì 30 aprile: l’Italia affronterà la Corea del Sud (ore 10.00) e la Scozia (ore 19.00), il Canada se la dovrà vedere con la Cechia e la Svizzera, previsto lo scontro diretto Scozia-Germania, i padroni di casa incroceranno anche la Finlandia e i tedeschi sfideranno l’Ungheria.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Italia vs Svizzera 8-4

Corea del Sud vs USA 11-6

Scozia vs Ungheria 11-5

Canada vs Germania 7-4

Cechia vs Finlandia 8-5

CLASSIFICA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO (GRUPPO B)

1. Canada 6 vittorie (7 partite disputate)

1. Italia 6 vittorie (7 partite disputate)

3. Scozia 5 vittorie (7 partite disputate)

4. Germania 4 vittorie (7 partite disputate)

4. Corea del Sud 4 vittorie (7 partite disputate)

4. Svizzera 4 vittorie (7 partite disputate)

7. Cechia 3 vittorie (7 partite disputate)

8. Ungheria 2 vittorie (7 partite disputate)

9. Finlandia 1 vittoria (7 partite disputate)

10. USA 0 vittorie (7 partite disputate)