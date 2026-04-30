Curling, Mosaner/Constantini si qualificano ai playoff dei Mondiali se…Le combinazioni per l’ultimo turno

Dal sogno di vincere il girone e volare direttamente in semifinale allo spauracchio di fallire una qualificazione ai playoff che sembrava ormai in cassaforte. La sconfitta rimediata stamattina da Amos Mosaner e Stefania Constantini contro i rappresentanti della Corea del Sud ha complicato la situazione dell’Italia, adesso quasi spalle al muro e costretta a giocarsi tutto nell’ultimo turno del round robin ai Mondiali 2026 in corso di svolgimento a Ginevra.

Gli azzurri, due volte medagliati olimpici e campioni iridati in carica nella specialità del doppio misto, occupano adesso la seconda posizione nel gruppo B al pari della Scozia con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte. Accantonate definitivamente le residue di superare il Canada (7-1, ma con lo scontro diretto favorevole sull’Italia) e conquistare così il pass automatico per le semifinali, la coppia d’oro del curling italiano ora deve guardarsi le spalle dalle inseguitrici e difendere quantomeno un piazzamento nella top3 del girone che garantirebbe l’accesso ai playoff.

Dietro al tandem formato da Italia e Scozia troviamo a quota 5 vittorie sia Corea del Sud che Svizzera, entrambe ancora virtualmente in lizza per il passaggio del turno. Nell’ultima sessione andranno in scena le seguenti sfide: Italia-Scozia, Canada-Svizzera e Corea-Cechia. Mosaner/Constantini sarebbero certi di approdare ai playoff battendo gli scozzesi o (anche perdendo) nel caso in cui i sudcoreani venissero sconfitti a sorpresa dalla coppia ceca. C’è poi uno scenario che vede il ko dell’Italia e la contemporanea vittoria di Svizzera e Corea del Sud in cui diventerebbe decisivo il Draw Shot Challenge per assegnare il terzo posto nel gruppo B (in questo momento gli elvetici sono leggermente davanti agli azzurri, mentre i coreani sono in grande ritardo).

L’ITALIA SI QUALIFICA AI PLAYOFF DEI MONDIALI DI CURLING SE…

1) Batte la Scozia.

2) Perde con la Scozia ma, contemporaneamente si verifica almeno uno dei seguenti scenari:

– La Corea del Sud perde contro la Cechia.

– Corea del Sud (contro la Cechia) e Svizzera (con il Canada) vincono le rispettive partite, rendendo decisivo il Draw Shot Challenge (in questo momento gli svizzeri sono però in vantaggio su Italia e Corea del Sud).