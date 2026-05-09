Stefania Constantini parla dopo la scissione: “Lo sport è evoluzione, mi rimetto in gioco”. E annuncia due squadre…

Periodo molto movimentato in seno al curling italiano, con l’annunciata divisione della squadra femminile: nei fatti si è materializzato un vero e proprio ammutinamento, perché Stefania Constantini è stata abbandonata dalle compagne con cui ha giocato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e agli ultimi Mondiali. La skip veneta, che nel 2022 conquistò la medaglia d’oro ai Giochi nel doppio misto con Amos Mosaner (a cui si è aggiunto il bronzo dell’ultima edizione a cinque cerchi), si è ritrovata isolata dopo che Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto ed Elena Mathis hanno formato una nuova squadra insieme a Rachele Scalesse (promossa dalla Nazionale juniores).

Nei fatti l’azzurra rimarrà con Angela Romei (la grande esclusa dalle Olimpiadi casalinghe, con tanto di polemica), ma non è ancora noto quali saranno gli altri due elementi del quartetto. Si è così generata della concorrenza interna e occorrerà procedere con una selezione per definire quale sarà la squadra che rappresenterà l’Italia durante i grandi eventi internazionali della prossima annata agonistica (su tutti gli Europei di fine ottobre e i Mondiali di aprile-maggio).

Stefania Constantini ha parlato per la prima volta dopo la scissione, scrivendo un post sul proprio profilo Instagram: “Lo sport è evoluzione, cambiamento e nuove opportunità. Si chiude un ciclo importante, ricco di esperienze e insegnamenti e si apre una nuova fase che rappresenta l’occasione di dare vita a qualcosa di diverso e di contribuire alla crescita del curling italiano. Con entusiasmo ed energia, è ora di rimettersi in gioco in un nuovo progetto, continuando il mio percorso in entrambe le discipline: a breve arriveranno gli annunci delle due squadre con cui condividerò le prossime avventure sul ghiaccio“.

L’azzurra ha poi proseguito nel proprio messaggio, proiettandosi verso i prossimi appuntamenti e manifestando ottimismo per quello che la attenderà sul ghiaccio: “Attraverso l’associazione Dare Plus continueremo inoltre a promuovere il curling e i valori che questo sport rappresenta: fair play, inclusione, spirito di squadra e rispetto. Il futuro è tutto da scrivere e noi ci siamo! Con determinazione, serenità e tanto cuore“.