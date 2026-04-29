LIVE Italia-Svizzera, Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA: scontro diretto per i playoff

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Buonasera amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, settima sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera. Dopo sei partite intense e ricche di emozioni, l’Italia si prepara a vivere un passaggio chiave del proprio cammino ai Mondiali 2026 di curling doppio misto. Sul ghiaccio di Ginevra, Stefania Constantini e Amos Mosaner affrontano la Svizzera padrona di casa nella settima sfida del round robin, in un confronto che può incidere in maniera determinante sulla corsa alle semifinali.

Il percorso degli azzurri è stato fin qui di altissimo livello. Il bilancio parla di cinque vittorie e una sola sconfitta, maturata soltanto all’extra end contro il Canada, in una sfida equilibratissima tra le due principali candidate al primato del gruppo. Per il resto, Constantini e Mosaner hanno mostrato solidità, qualità tecnica e grande lucidità nei momenti chiave: dal successo all’esordio contro la Cechia al netto 9-4 inflitto all’Ungheria, passando per la vittoria di carattere contro la Germania e la pronta reazione con il perentorio 9-2 alla Finlandia. Nell’ultimo incontro, poi, gli azzurri hanno dominato gli Stati Uniti con un eloquente 10-1, confermando uno stato di forma eccellente.

Grazie a questi risultati, l’Italia si trova al comando del gruppo B insieme al Canada con un record di 5-1, anche se i nordamericani conservano il vantaggio nello scontro diretto. Alle spalle, però, la situazione è molto serrata, con diverse squadre ancora in piena corsa per i playoff. Tra queste spicca proprio la Svizzera, che rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice per gli azzurri.

La formazione elvetica, composta da Stefanie Berset e Philipp Hoesli, ha costruito fin qui un cammino solido, con quattro vittorie e due sconfitte, che la mantengono pienamente in lotta per un posto tra le prime tre del girone. Dopo un avvio altalenante, i padroni di casa hanno trovato ritmo e continuità, imponendosi con autorità sugli Stati Uniti (12-2) e superando la Scozia per 8-6 in una partita molto combattuta. Successivamente hanno confermato la loro competitività battendo anche l’Ungheria per 7-6, dimostrando grande capacità di gestione nei finali punto a punto. Le sconfitte, invece, sono arrivate contro la Germania e la Corea, due avversarie di livello che hanno messo in evidenza alcune difficoltà, ma senza ridimensionare le ambizioni della squadra svizzera.

Giocare in casa rappresenta senza dubbio un fattore importante per Berset e Hoesli, che potranno contare sul sostegno del pubblico e su una maggiore familiarità con il ghiaccio. Proprio per questo, la sfida contro la Svizzera si preannuncia particolarmente insidiosa per gli azzurri, chiamati a mantenere alta la concentrazione e a gestire con attenzione ogni fase del match. Nel contesto del round robin, la posta in palio è altissima: solo la prima classificata accederà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza dovranno passare dai playoff. Per l’Italia, dunque, vincere significherebbe non solo consolidare la propria posizione, ma anche mettere pressione al Canada nella corsa al primato.

Constantini e Mosaner arrivano a questo appuntamento forti di una grande fiducia e di un gioco sempre più rodato. La capacità di leggere le situazioni, la precisione al tiro e la gestione del martello saranno ancora una volta elementi decisivi per avere la meglio su un’avversaria organizzata e determinata.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, settima sfida degli azzurri ai Mondiali di curling misto 2026 in programma a Ginevra in Svizzera: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00. Buon divertimento a tutti.