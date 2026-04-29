Classifica Mondiali curling misto: Italia ad un passo dai playoff, ma primo posto ancora possibile

L’Italia ha conquistato ben sei vittorie su sette partite disputate nella fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno sconfitto USA, Finlandia, Ungheria, Cechia, Svizzera, Germania e hanno perso contro il Canada. Gli azzurri occupano il secondo posto nel gruppo B con il record di 6-1, lo stesso dei nordamericani, che sono però riusciti ad avere la meglio nello scontro diretto: in caso di arrivo a parità di vittorie, infatti, si osservano i testa a testa e, in caso di ulteriore parità, si guarda il DSC (Draw Shot Challenge).

Alle spalle dei nostri portacolori e del Canada si trova la Scozia (5-2), poi il terzetto composto da Germania, Corea del Sud e Svizzera (4-3). La prima classificata al termine del round robin si qualificherà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno i playoff (in maniera incrociata contro seconda e terza del gruppo A) che metteranno in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie. L’Italia è dunque molto vicina all’ammissione ai playoff, ma può ancora puntare al primo posto in classifica: per riuscirci bisognerà vincere una partita in più rispetto al Canada negli ultimi due incontri in programma.

Si deciderà tutto nei confronti in programma giovedì 30 aprile: l’Italia affronterà la Corea del Sud (ore 10.00) e la Scozia (ore 19.00), il Canada se la dovrà vedere con la Cechia e la Svizzera, previsto lo scontro diretto Scozia-Germania, i padroni di casa incroceranno anche la Finlandia e i tedeschi sfideranno l’Ungheria.

CLASSIFICA MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO (GRUPPO B)

1. Canada 6 vittorie (7 partite disputate)

1. Italia 6 vittorie (7 partite disputate)

3. Scozia 5 vittorie (7 partite disputate)

4. Germania 4 vittorie (7 partite disputate)

4. Corea del Sud 4 vittorie (7 partite disputate)

4. Svizzera 4 vittorie (7 partite disputate)

7. Cechia 3 vittorie (7 partite disputate)

8. Ungheria 2 vittorie (7 partite disputate)

9. Finlandia 1 vittoria (7 partite disputate)

10. USA 0 vittorie (7 partite disputate)