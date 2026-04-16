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Ciclismo, Juan Ayuso salterà il Trittico delle Ardenne

Pubblicato

2 ore fa

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Juan Ayuso
Juan Ayuso / IPA Sport

Juan Ayuso non prenderà parte al Trittico delle Ardenne, ovvero Amstel Gold Race, Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi, a causa di un’infezione virale, che lo ha pesantemente condizionato nelle ultime uscite, costringendolo al ritiro nel Giro dei Paesi Baschi (lo stop alla Parigi-Nizza era stato invece dovuto ad una caduta).

Lo spagnolo, da questa stagione alla Lidl-Trek, aveva iniziato con la vittoria alla Volta ao Algarve, ma poi questa battuta d’arresto nella corsa basca ha portato il team ed il ciclista ad effettuare controlli medici più approfonditi, evidenziando così l’infezione virale che ne ha pesantemente minato il rendimento.

Per non affaticare ulteriormente il proprio corpo, non ancora pronto al ritorno in gara, dunque, lo spagnolo sarà costretto a rinviare il rientro. Al via dell’Amstel dovrebbero esserci: Mattias Skjelmose, Søren Kragh Andersen, Bauke Mollema, Jacopo Mosca, Albert Withen Philipsen, Quinn Simmons ed Otto Vergaerde.

IL POST DELLA LIDL-TREK

 

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