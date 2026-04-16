Freccia del Brabante 2026: ci si sposta verso le Ardenne. Gregoire e Schmid i favoriti

Il calendario del ciclismo si sposta dalle Fiandre alle Ardenne. Primo classico appuntamento a fare da aperitivo alla settimana che porta alla Liegi è la Freccia del Brabante, giunta alla sua edizione numero 66.

PERCORSO

Questa edizione del 2026 avrà un chilometraggio leggermente inferiore rispetto a quelle passate. Rimangono le certezze del luogo di partenza (Beersel) e di quello di arrivo (Overijse). Un’altra differenza con la corsa dell’anno scorso è quella che i corridori dovranno affrontare un muro in meno. Il gruppo dovrà subito faticare fin da subito, visto che nei primi tredici chilometri verranno affrontati Alsemberg (1.5km al 3.9%, picco all’8.9%) e Bruineput (1.2km al 5.7%, picco al 10.9%). Dopo una serie di altri muri, al km 95 comincia il circuito che dovrà essere coperto per tre volte. Sono presenti gli nuovi strappi di Holstheide (1 km al 5.3%, picco all’11.5%) e di S-Bocht Overijse (1 km al 5.3%, picco all’11.5%), dove è anche situato l’arrivo della corsa. Un circuito durissimo e che vede presenti anche due muri storici in pavé come quelli di Hertstraat (700 m al 4.7%, picco al 9.4%) e di Moskesstraat (500 m al 9.2%, picco al 14.9%).

FAVORITI

Doveva essere in startlist Tom Pidcock, ma ha deciso di disertare l’appuntamento belga. Gli uomini più attesi sono il francese Romain Gregoire, reduce da una campagna del Nord non del tutto convincente ma ideale per questo genere di percorso, e l’elvetico Mauro Schmid, trionfatore alla Settimana Coppi e Bartali. Da seguire anche il neerlandese Tibor Del Grosso, che di recente ha battuto proprio Schmid alla NXT Classic, ed un Florian Vermeersch che porterà fuori la condizione devastante dimostrata in supporto a Pogacar tra Fiandre e Roubaix.

ITALIANI

Diversi giovani azzurri al via, a partire da Mattia Agostinacchio, che farà il suo debutto stagionale. Il più atteso potrebbe essere Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step), a suo agio su questo genere di percorsi. Da seguire anche Davide De Pretto ed Alessandro Covi del Team Jayco AlUla ed Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious).