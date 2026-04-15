L’Italia al via della seconda tappa di Coppa del Mondo: ad Hong Kong occhi su Guazzini-Consonni

Si riparte dal bilancio con cui si era conclusa la rassegna continentale disputata ad inizio febbraio a Konya: due medaglie d’argento, quattro di bronzo e diverse prestazioni positive che offrono la fotografia di un movimento sempre pronto a rinnovarsi per confermarsi ad alto livello.

L’Italia torna in gara nella seconda tappa di World Cup di ciclismo su pista che si disputerà ad Hong Kong da venerdì 17 a domenica 19 Aprile. L’obiettivo, dopo la rinuncia forzata all’appuntamento disputato a Perth ad inizio marzo a causa della delicata situazione internazionale, è quello di tornare ad essere subito protagonisti.

Le punte di una formazione azzurra che punta a ben figurare in tutte le discipline saranno, in ambito femminile, Miriam Vece, argento continentale nel chilometro da fermo, e il duo Chiara Consonni-Vittoria Guazzini, oro olimpico a Parigi 2024 nella Madison. C’è attesa per capire quale sarà la composizione del quartetto dell’inseguimento a squadre, disciplina in cui le azzurre riescono sempre a tenere le prime posizioni del panorama internazionale.

In campo maschile gli occhi saranno puntati su Mattia Predomo, Stefano Minuta e Giulio Bianchi, vincitori del bronzo europeo nella velocità maschile. Francesco Lamon ed Etienne Grimod saranno invece i riferimenti del quartetto dell’inseguimento a squadre, una delle prove in cui la formazione azzurra può puntare in alto.