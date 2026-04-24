Clamorosa Italia: trionfo in Coppa del Mondo nella velocità a squadre! Podi anche per Fiorin e quartetto

Una crescita costante, fino al podio Europeo di qualche mese fa a Konya. Ma come aveva dichiarato Ivan Quaranta, la velocità azzurra non si sarebbe fermata qui e oggi è arrivata una vittoria clamorosa in Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Nilai, in Malesia.

Gli azzurri sono riusciti a vincere il torneo della velocità a squadre: Stefano Minuta, Daniele Napolitano e Mattia Predomo con il tempo di 43.116 hanno battuto la Cina, mentre al terzo posto si è posizionata l’Olanda (che, occorre ricordarlo, schierava il fuoriclasse Harrie Lavreysen). Vittoria clamorosa da perte della squadra tricolore.

Altro podio azzurro nella giornata di oggi nell’inseguimento a squadre maschile. A primeggiare a sorpresa è la Cina davanti alla Francia, terzi in 3:51.965 Davide Boscaro, Francesco Lamon, Etienne Grimod e Renato Favero.

Agguanta la top-3 anche Matteo Fiorin, reduce dal successo ad Hong Kong: eccellente terzo posto nell’eliminazione vinta dal russo Ilya Savekin. Nella prova ad eliminazione femminile vinta dalla norvegese Anita Yvonne Stenberg Anita Baima chiude al sesto posto. Non arrivano piazzamenti di rilievo invece tra inseguimento a squadre femminile e velocità a squadre sempre tra le donne.