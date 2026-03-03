Bryan Coquard punta al ritorno su pista: “Voglio le Olimpiadi di Los Angeles nella madison con Thomas”

55 vittorie in carriera, due anche in questo 2026. Bryan Coquard non avrà la punta di velocità di un Jonathan Milan o di un Tim Merlier, ma in ogni caso è un velocista che si fa rispettare e a trentatré anni ha comunque un palmares di ottima fattura. Il suo albo d’oro però il francese vuole migliorarlo anche a livello olimpico: l’alfiere della Cofidis vanta già un argento, agguantato a Londra 2012, nell’omnium, l’obiettivo è conquistare l’oro.

Dopo una lunghissima assenza tornerà a gareggiare su pista: l’annuncio è arrivato oggi. Le sue parole ad Eurosport: “Sono in procinto di preparare un ritorno sui velodromi per la mia carriera, che è iniziata nel 2012 a Londra sulla pista con una medaglia, e mi piacerebbe come obiettivo di carriera avere la medaglia superiore, la medaglia d’oro. Vorrei essere campione olimpico nella mia carriera, ed è per questo che tornerò presto sui velodromi. È in corso di preparazione, è nei piani per cercare di diventare campione olimpico nei prossimi cinque anni”.

E aggiunge, parlando di Benjamin Thomas (vincitore del titolo a Cinque Cerchi a Parigi): “L’Americana è una gara che adoro. Penso che sia la più bella prova che si possa fare sulla pista. E il mio obiettivo è chiaramente quello di essere all’Olimpiade con Benjamin a Los Angeles. Abbiamo parlato di Milan Fretin, che ha preso la leadership nella squadra. Quindi ho un po’ più di libertà e meno responsabilità. Ed è anche per questo che ne abbiamo discusso: la squadra è d’accordo. Andiamo sempre allo stesso ritmo, continuiamo. Andiamo tutti nella stessa direzione. E quindi mi resta l’opportunità e più libertà per andare alle Olimpiadi”.