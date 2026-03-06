Ciclismo su pista, Germania protagonista nella prima giornata a Perth in Coppa del Mondo

Si è alzato il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth. Non è presente la squadra azzurra, che ha avuto dei problemi a raggiungere l’Australia. La prima finale di giornata è stata quella dell’eliminazione maschile, che ha visto il successo del tedesco Moritz Augunstein, che ha battuto il padrone di casa Thomas Cornish, mentre al terzo posto ha concluso l’austriaco Raphael Kokas.

Nella prova dell’eliminazione femminile il successo, invece, è andato alla messicana Yareli Acevedo Mendoza. Seconda posizione per la norvegese Anita Yvonne Stenberg, sul podio sale anche la rappresentante di Hong Kong, Lee Sze Swing.

Nello sprint femminile è stata la Cina a trionfare con il tempo di 46”304, battendo nella finale per il primo posto la Germania (46”410). Sul gradino più basso del podio sale l’Australia (48”370), che ha battuto Taipei (50”561) nella finalina per il terzo posto. Nello sprint maschile, invece, è stata la Germania ad imporsi (43”230) battendo in una finale tirata la Cechia (43”312). Terza posizione per la Cina (43”503) che ha battuto l’Australia (44”093).

Si sono svolte anche le finali dell’inseguimento. Nella prova maschile sono stati i padroni di casa dell’Australia a vincere con il tempo di 3’55”016, andando a superare in finale Hong Kong. Terzo posto per Taipei davanti all’Indonesia. Non si è praticamente svolta la gara femminile, visto che ha gareggiato solo il quartetto di casa come se fosse un allenamento.