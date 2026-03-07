Ciclismo su pista, Imamura e Kalachnik mettono la firma in Coppa del Mondo a Perth. Italia assente

A Perth (Australia) prosegue la prima tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista, evento a cui l’Italia ha deciso di non partecipare vista la particolare situazione internazionale che sconsiglia un certo tipo di trasferimenti aerei.

Il giapponese Shunsuke Imamura si è imposto nell’omnium con un totale di 114 punti, lasciandosi alle spalle il cinese Junjie Wu (108) e lo statunitense Graeme Michael Frislie (107). La cinese Liying Yuan ha dettato legge nella sprint, battendo in due prove la neozelandese Ellesse Andrews, mentre la tedesca Lea Sophie Friedrich ha completato il podio. Il keirin porta invece la firma del russo Nikita Kalachnik, che ha regolato il cinese Zhiwei Li e il tedesco Luca Spiegel.

Le giapponesi Maho Kakita e Tsuyaka Uchino hanno giganteggiato nella Madison con 60 punti, ampiamente distanziate le australiane Alyssa Polites e Maeve Plouffe (24) e le messicane Yareli Acevedo Mendoza e Sofia Arreola Navarro (19). L’appuntamento in terra oceanica si concluderà domenica 8 marzo con la sprint maschile, il keirin femminile, l’omnium femminile e la madison maschile.