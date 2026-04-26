Mattia Predomo avanza fino ai quarti nella velocità in Coppa del Mondo a Nilai

Cala il sipario sulla tappa della Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Nilai in Malesia. Nello sprint maschile la vittoria è andata all’olandese Harrie Lavreysen, che ha battuto in entrambe le prove il rappresentante di Trinidad&Tobago, Nicholas Paul. Fa festa il pubblico di casa, visto che al terzo posto si è classifica il malesiano Mohd Azizulhasni Awang, che ha battuto il russo Nikita Kirilstev. Si è fermato ai quarti il cammino dell’azzurro Mattia Predomo, che è stato battuto proprio dall’olandese Lavreysen.

Un’altra finale con presente l’Italia era quella della Madison con la coppia composta da Matteo Fiorin e Niccolò Galli. Gli azzurri hanno concluso in quarta posizione con il punteggio di 62 punti in una gara vinta dalla Germania con 91 punti. Secondo posto per la Nuova Zelanda con 77 e terzo per i Paesi Bassi con 68.

Spettacolare sfida nell’Omnium femminile, che ha visto la norvegese Anita Yvonne Stenberg conquistare la vittoria con 117 punti. La scandinava è riuscita a battere l’olandese Lorena Wiebes (112), mentre al terzo posto si è piazzata la neozelandese Samantha Donnelly (104). Ha concluso in dodicesima posizione Martina Fidanza (62).

Successo nel Keirin femminile per la russa Iana Burlakova, che ha battuto di trentasei centesimi la polacca Nikola Sibiak. Sul podio ci sale anche la ceca Anna Jabornikova, che ha preceduto la malesiana Nurul Izzah Izzati Mohd Asri.