Incentivi per i piccoli comuni. Pella: “Strumento fondamentale per finanziare anche i velodromi”

La Lega del Ciclismo Professionistico, nella figura del presidente Roberto Pella, il quale è anche vicepresidente ANCI e delegato allo Sport, ha partecipato alla Camera dei Deputati alla presentazione di “Sport Missione Comune 2026“, un’importante iniziativa dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, in collaborazione proprio con ANCI.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti anche il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, l’amministratore delegato dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Antonella Baldino, ed il presidente dell’ICSC, Beniamino Quintieri.

Il presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, ha presentato così l’iniziativa: “Per i Comuni gli impianti sportivi rappresentano una priorità, e Sport Missione Comune si conferma uno strumento fondamentale di continuità e pianificazione, in linea con un percorso che negli anni ha già prodotto risultati molto significativi“.

L’importanza di questo strumento: “La possibilità di accedere a finanziamenti a tasso zero consente agli enti locali di liberare risorse della programmazione corrente e di continuare a investire nell’ammodernamento delle strutture comunali, che devono garantire sempre più sicurezza, qualità e accessibilità“.

Il focus sul ciclismo: “Si tratta di un’opportunità particolarmente importante per i piccoli Comuni e per una fase in cui, con il progressivo esaurirsi delle risorse del PNRR, sarà ancora più necessario sostenere gli investimenti degli enti locali nello sport. E’ un’opportunità anche per il ciclismo, infatti pure i velodromi rientrano in questo strumento di pianificazione“.