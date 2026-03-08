CiclismoPista
Matthew Richardson trionfa nella velocità nella tappa di World Cup a Perth
L’ultima giornata della prima tappa della World Cup di ciclismo su pista, competizione che si è svolta a Perth, si conclude con l’assegnazione di quattro titoli: la sprint maschile, il keirin femminile, l’omnium femminile e la madison maschile. Il britannico Mattehew Richardson, campione continentale, si conferma nello sprint maschile.
La norvegese Anita Yvonne Stenberg si aggiudica la vittoria dell’Omnium con 135 punti. La scandinava, prima nello scratch e terza nella tempo race, precede la giapponese Tsuyaka Uchino, seconda con 130, e l’atleta di Hong Kong Lee Sze WIing che chiude in terza posizione con 117.
Nella finale dello sprint maschile il britannico Matthew Richardson batte in due manche l’australiano Leigh Hoffman, superato nella prima di 36 millesimi e nella seconda di 482, ed è medaglia d’oro. Nella finale per il bronzo il malese Mohd Azizulhasni Awang supera 2-0 l’israeliano Mikhail Yakovlev.
Nel keirin femminile l’australiana Alessia McCaig vince con 800 punti davanti all’atleta neutrale Alyna Lisenko, seconda con 720, e alla cinese Liying Yuan, terza con 640. Nella madison maschile la Germania (Kluge-Augentein) s’impone nettamente con 72 punti. Secondo posto per l’Australia (Leahy-Walsh) che, con 44 punti, precede in volata, l’Austria (Schmidbauer-Kokas), terza a 42.