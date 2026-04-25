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Ciclismo su pista, Italia senza acuti nella seconda giornata di Coppa del Mondo a Nilai

Pubblicato

60 minuti fa

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Miriam Vece
Miriam Vece / IPA Agency

Si chiude senza particolari guizzi la seconda giornata di competizioni in quel di Nilai, città della Malesia teatro questo weeekend della Coppa del Mondo 2026 di ciclismo su pista. I nostri ragazzi si sono infatti fermati tutti nelle fasi iniziali, piazzandosi lontano dalle posizioni di vertice.

Nella sprint femminile ad imporsi è stata infatti la britannica Emma Finucane, la quale ha battuto l’olandese Hetty Van De Wouw imponendosi un entrambe le corse, destino speculare a quella della cinese Liying Yuan che, invece, si è aggiudicata la terza posizione arginando Lauriane Genet. Miram Vece è invece uscita agli ottavi di finale, eliminata dalla messicana Luz Daniela Gaxiola Gonzalez.

Nel kerin maschile niente da fare invece per gli azzurri Stefano Moro e Stefano Minuta, rispettivamente sesto e quinto nelle rispettive batterie. La squadra femminile italiana ha invece terminato al decimo posto la Madison, portando in dote solo due punti, mentre ai piani alti a salire sul gradino più alto del podio sono state le corridore neerlandesi, seguite da neozelandesi e svizzere. 

Nell’omnium quattordicesimo piazza per Davide Boscaro, mentre la vittoria è andato al giapponese Naoki Kojima, il quale ha ottenuto 128 punti precedendo lo statunitense Grant Koontz, secondo a quota 127. Terzo posto invece per l’olandese Yanne Dorenbos con 114.

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