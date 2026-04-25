Ciclismo su pista, Italia senza acuti nella seconda giornata di Coppa del Mondo a Nilai

Si chiude senza particolari guizzi la seconda giornata di competizioni in quel di Nilai, città della Malesia teatro questo weeekend della Coppa del Mondo 2026 di ciclismo su pista. I nostri ragazzi si sono infatti fermati tutti nelle fasi iniziali, piazzandosi lontano dalle posizioni di vertice.

Nella sprint femminile ad imporsi è stata infatti la britannica Emma Finucane, la quale ha battuto l’olandese Hetty Van De Wouw imponendosi un entrambe le corse, destino speculare a quella della cinese Liying Yuan che, invece, si è aggiudicata la terza posizione arginando Lauriane Genet. Miram Vece è invece uscita agli ottavi di finale, eliminata dalla messicana Luz Daniela Gaxiola Gonzalez.

Nel kerin maschile niente da fare invece per gli azzurri Stefano Moro e Stefano Minuta, rispettivamente sesto e quinto nelle rispettive batterie. La squadra femminile italiana ha invece terminato al decimo posto la Madison, portando in dote solo due punti, mentre ai piani alti a salire sul gradino più alto del podio sono state le corridore neerlandesi, seguite da neozelandesi e svizzere.

Nell’omnium quattordicesimo piazza per Davide Boscaro, mentre la vittoria è andato al giapponese Naoki Kojima, il quale ha ottenuto 128 punti precedendo lo statunitense Grant Koontz, secondo a quota 127. Terzo posto invece per l’olandese Yanne Dorenbos con 114.