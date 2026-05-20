Pallanuoto
La Pro Recco travolge l’Hannover nell’ultimo turno del girone di Champions League
Fuga qualsiasi dubbio residuo sul primato e chiude in bellezza la Pro Recco. Nella sesta ed ultima giornata del girone B del Quarter Final Stage di Champions League i padroni di casa travolgono la Waspo 98 Hannover 19-9 e concludono la seconda fase del massimo torneo continentale con quella leadership che garantisce loro la semifinale contro l’Olympiacos.
Il sette in calottina bianca inizia bene il match, trascinato dalle reti di un Di Fulvio implacabile dal perimetro, il numero due sarà il top scorer del match con una cinquina. Gli ospiti però non sembrano voler recitare il ruolo della vittima sacrificale, ribattono colpo su colpo e chiudono gli otto minuti inaugurali sul punteggio di 4-3.
La resistenza dei tedeschi si rivela però poca cosa perché in apertura di seconda frazione il siluro dalla distanza di Fondelli, la micidiale ripartenza chiusa da Cassia con un perentorio diagonale e la superiorità trasformata da Iocchi Gratta danno il là al devastante parziale di 8-0 chiuso da Granados per il punto del 12-3.
Gli ospiti ritrovano la via della rete con Gansen che spezza il lungo digiuno realizzativo, prova a tenere il campo con orgoglio, ma la truppa allenata da Sandro Sukno si diverte, trova la via della rete con impressionante continuità e dilata il suo vantaggio fino al conclusivo 19-9 siglato dal fuoriclasse spagnolo a sette secondi dal suono della sirena conclusiva.
CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026
Quarti di finale – 6ª giornata
Mercoledì 20 maggio
Girone B
20:30 Pro Recco Waterpolo -Waspo 98 Hannover 19-9
20:30 FTC Telekom Waterpolo-HAVK Mladost 16-10
Classifica: Pro Recco Waterpolo 15, FTC Telekom Waterpolo 15, HAVK Mladost 3, Waspo 98 Hannover 3.