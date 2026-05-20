L’AN Brescia si congeda dalla Champions League con il prestigioso blitz di Belgrado

La stagione continentale di una squadra che ha saputo misurarsi alla pari con le corazzate del panorama internazionale si chiude con un successo di prestigio che, se possibile, alimenta quel pizzico di rammarico per non aver centrato una qualificazione alla Final Four che sarebbe stata storica. Nell’incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Quarter Final Stage di Champions League l’AN Brescia espugna Belgrado superando 18-17 il Novi Beograd.

La truppa allenata da Sandro Bovo si congeda così con una prova maiuscola che, semmai ce ne fosse ancora bisogno, legittima l’inesorabile percorso di crescita della formazione lombarda. Forse solo un pizzico di esperienza in più è mancato per riuscire a centrare il risultato pieno che sarebbe stato ampiamente meritato.

In una partita nella quale le due contendenti non hanno più nulla da chiedere alla classifica sono i serbi a partire meglio, ad operare il primo break sul 5-3 con l’acuto di Trtovic e a raggiungere, per la seconda volta, il massimo vantaggio, sull’11-8 che manda le due formazioni all’intervallo lungo firmato da Gladovic.

Ad inizio ripresa il numero quattro in calottina bianca sigla il +4 per i suoi, ma i leoni hanno cambiato marcia e con un devastante break di 5-0 chiuso da Del Basso, miglior marcatore dei suoi con una cinquina, ribaltano l’inerzia della contesa. Gli ospiti continuano a dettare i ritmi delle operazioni e, nel finale, piazzano l’uno-due decisivo con i sigilli di Del Basso e del mancino Viskovic per il 18-16, divario solo dimezzato dall’acuto finale dei padroni di casa.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO MASCHILE 2025-2026

Quarti di finale – 6ª giornata

Mercoledì 13 maggio

Girone A

20:30 Olympiacos SFP-Zodiac CNAB 9-12

20:30 VK Novi Beograd Tehnomanija-AN Brescia 17-18

Classifica: Zodiac CNAB 18, Olympiacos SFP 8, AN Brescia 7, VK Novi Beograd Tehnomanija 3.