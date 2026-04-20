Alla Sciorba arriva il Ferencvaros: la Pro Recco vuole il pass per la Final Four con due turni di anticipo

Il terzo faccia a faccia stagionale tra i due club più forti del panorama continentale offre ampie garanzie di uno spettacolo ai massimi livelli per tutti gli appassionati. Nell’incontro valevole per la quarta giornata del girone B del Quarter Final Stage di Champions League la Pro Recco, capolista a punteggio pieno, riceve alla Sciorba, fischio d’inizio previsto domani alle 20:30, il Ferencvaros, secondo a quota sei.

Vincere consentirebbe ai padroni di casa di imprimere il sigillo della matematica sulla qualificazione alla Final Four. Nel duello tra due corazzate che si conoscono ormai a memoria sarà certamente decisiva la cura dei dettagli e la capacità di trovare gli accorgimenti grazie a cui riuscire a scardinare le certezze difensive degli avversari.

La formazione ligure, da inizio stagione, ha dimostrato di essere cresciuta in maniera esponenziale. Il duro lavoro quotidiano ha, come sempre, portato i suoi frutti e ha permesso a Sukno di completare la messa a punto di una macchina nella quale ciascun ingranaggio gira con precisione certosina dopo che in estate l’organico era stato modificato per otto effettivi.

Il valore della posta in palio diventa se possibile ancor più alto per i magiari. Ribaltare la brutta sconfitta subita all’andata avvicinerebbe in maniera sensibile la qualificazione alla Final Four, riaprirebbe il discorso in ottica primo posto e archivierebbe il passo falso casalingo come un incidente di percorso.

Nel confronto tra due corazzate sarà decisiva la difesa: se i padroni di casa riusciranno a disinnescare la qualità al tiro dei magiari e le entrate sistematiche con cui diversi universali portano il cuore della difesa ai giocatori meno avvezzi alla marcatura potranno creare le premesse su cui provare a costruire il successo.

Alla vigilia l’attaccante statunitense Max Irving presenta così il match: “Questa partita è estremamente importante per noi, ma non solo per noi: anche per l’FTC. Siamo due delle migliori squadre al mondo e ci stiamo giocando un posto alle Final Four. Quando arrivi ai quarti di finale e lotti per la semifinale, entrambe le squadre danno tutto quello che hanno. Per noi la chiave sarà mettere massima attenzione e concentrazione sulla difesa, e poi, alla fine dei quattro tempi – trentadue minuti – guarderemo il tabellone. Sarà una partita completamente diversa da quella giocata a Budapest. Per noi è un’opportunità straordinaria per fare un passo avanti, crescere come squadra e avvicinarci a ciò che vogliamo essere a fine stagione. Il campionato italiano è lungo e c’è tempo fino alle Final Four di Malta, se riusciremo a qualificarci. Sarà un’occasione incredibile per giocare a pallanuoto ai massimi livelli. La Sciorba ci ha già dato un grande vantaggio casalingo contro Brescia, Savona e in Coppa Italia. Per questo vogliamo ringraziare tutti i tifosi che verranno a sostenerci martedì: portate energia, portate fuoco, portate passione. Non vediamo l’ora di vedervi“.