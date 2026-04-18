Calcio
Incubo doppio playoff per l’Italia di calcio femminile: e ci sarebbero due squadre da evitare verso il Mondiale
L’Italia si allontana dalla qualificazione diretta ai Mondiali 2027 di calcio femminile: le azzurre pareggiando in Danimarca restano a -3 dalle danesi e scivolano a -2 dalla Svezia a due turni dalla conclusione, portando però a 4 i punti di vantaggio sulla Serbia, quarta.
Nel caso in cui l’Italia non dovesse vincere il girone, sarebbe importante per il posizionamento nei play-off chiudere al secondo o al terzo posto: queste squadre nel primo turno, infatti, affronteranno le squadre provenienti dalla Lega C (le prime o le due migliori seconde), giocando il ritorno in casa.
Nel secondo turno dei play-off, invece, l’Italia affronterebbe una delle squadre classificate al quarto posto nei gironi di Lega A o ai primi tre posti della Lega B, giocando sempre il ritorno in casa: le squadre da evitare sarebbero, su tutte, Svizzera e Belgio.
Al termine dei play-off, infine, delle otto squadre superstiti, in sette andranno direttamente ai Mondiali, mentre l’ottava disputerà i play-off intercontinentali: per stilare la classifica si utilizzerà il piazzamento nelle varie leghe, e l’Italia arrivando dalla Lega A dovrebbe essere al riparo da amare sorprese.