Danimarca-Italia oggi in tv, Qualificazioni Mondiali calcio femminile 2027: orario, canale in chiaro, streaming

Azzurre, non fermatevi. Oggi, sabato 18 aprile, alle ore 15:00 si gioca a Copenaghen Italia-Danimarca, quarto match valido per le qualificazioni ai Campionati Mondiali 2027 di calcio femminile. Si tratta di una partita di fondamentale importanza per le nostre portacolori, a caccia di una vittoria che consentirebbe loro di rimanere in corsa per il Brasile.

LA DIRETTA LIVE DI DANIMARCA-ITALIA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 15.00

Le ragazze seguite da Andrea Soncin sono reduci dalla goleada contro la Serbia, liquidata a domicilio con un perentorio 6-0 invertendo il trend visto fino a questo momento, in cui le giocatrici pur con un gioco di qualità sono sempre state lucide sottoporta.

La Danimarca, tra l’altro, occupa il primo posto della classifica con sette punti, tre in più della Svezia e appunto dell’Italia. Inutile dire che il vìs-a-vìs sarà un vero e proprio scontro diretto, in cui sarà necessario buttare il cuore oltre l’ostacolo per cercare di proseguire un percorso di crescita ormai costante.

Il match tra Danimarca e Italia, quarto impegno delle azzurre nelle qualificazioni ai Mondiali 2027 di calcio femminile, andrà in scena sabato 18 aprile a Copenaghen. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00 e la diretta tv ci sarà su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

DOVE VEDERE IN TV DANIMARCA-ITALIA CALCIO FEMMINILE

Sabato 18 aprile

Ore 15:00 Danimarca vs Italia a Copenaghen – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA DANIMARCA-ITALIA CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport