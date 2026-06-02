Calcio femminile, Elena Linari: “Vogliamo dimostrare di essere una grande squadra”

Due partite per continuare a inseguire il sogno Mondiale. La Nazionale italiana di calcio femminile si avvicina agli ultimi due appuntamenti del girone di qualificazione con la consapevolezza di non poter più sbagliare: prima la Serbia all’Arena Garibaldi di Pisa, poi la delicata trasferta di Göteborg contro la Svezia. Due sfide decisive per le azzurre di Andrea Soncin, chiamate a conquistare sei punti e a sperare in un passo falso della Danimarca per centrare il primo posto, unico piazzamento che garantisce l’accesso diretto alla Coppa del Mondo del 2027.

A fotografare il momento della Nazionale è stata Elena Linari, una delle leader del gruppo, che ha invitato squadra e ambiente a mantenere alta la concentrazione senza lasciarsi condizionare dai precedenti. Il netto 6-0 ottenuto nella gara d’andata contro la Serbia, infatti, non dovrà influenzare l’approccio alla sfida di Pisa. “Non dobbiamo farci trarre in inganno dal 6-0 dell’andata – ha sottolineato Elena Linari nell’intervista rilasciata a Vivo Azzurro TV – dovremo pensare solo alle prossime avversarie per portare a casa i tre punti e poi affrontare nel migliore dei modi la trasferta scandinava. Sappiamo l’importanza di entrambe le partite, ma è inutile fare dei passi troppo lunghi“.

Linari ha poi individuato nell’identità collettiva il principale punto di forza dell’Italia. “La nostra forza principale – ha sottolineato il difensore del London City Lionesses – è senza dubbio l’unione, il fatto di lottare sempre per la compagna. Forse dopo l’Europeo questa qualità l’abbiamo un po’ persa, ma ci sta un rebound non troppo positivo dopo l’hype della scorsa estate. Nelle gare che ci aspettano dovremo dimostrare una volta di più che siamo tornate ad essere una grande squadra“.

Un gruppo che continua anche a rinnovarsi grazie all’inserimento di nuove giocatrici. Un processo che Linari considera fondamentale per la crescita del movimento e della squadra stessa. “Cambiamento e ringiovanimento sono elementi necessari – ha concluso ‘Linus’ – siamo molto contente che sempre più ragazze riescano a entrare nel gruppo. Noi cerchiamo solo di farle stare tranquille: diamo qualche dritta, qualche consiglio per correggere i piccoli errori che vediamo in allenamento per far sì che non si ritrovino a doverli gestire durante il match, dove per forza di cose subentra anche l’emozione“.